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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تكريم ملكي لموظفين بالإسكان

تكريم ملكي لموظفين بالإسكان

الجمعة 05 يناير 2018 - 18:18

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - م المصطفى الجمعة 05 يناير 2018 - 20:23
ليس هناك أجمل من أن ينهي الموظف مهامه عند بلوغ مرحلة التقاعد وقد ترك بصمات طيبة في الميدان الذي كان يشتغل فيه.
فما أطيب أن يكون الموظف قد حظي بوسام من ملك البلاد اعترافا بالخدمات التي أسداها لوطنه بتفان وإخلاص.
لكن للذين لم يحظوا بهذا النوع من التشريف، هناك طرق أخرى تجعل الإنسان يغادر وظيفته بقلب سليم مريح، وتتنوع على الشكل الآتي :
- عندما يغادر الأستاذ مهامه التعليمية، ويحظى بتوشيح شكر واعتراف من طرف تلامذته، فهذا وسام يحق للأستاذ أن يفتخر به.
- وعندما يحال موظف ما على التقاعد، وهنأه الجميع بقلوب صادقة، واعترف له جل الزملاء والزميلاته بأنه قد أدى مهمته بطرق تتجانس وخدمة المواطن المغربي بإخلاص وحب للوطن، فهذا وسام من نوع آخر، ما أحوج العديد منا كموظفين للحصول عليه...
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2 - الهواري الجمعة 05 يناير 2018 - 22:42
لآ وجه للمقارنة بين ما خلفته حقبة آلإستعمار وكاثة منتوج آلمغاربة عقاريا ومجاليا خصوصا بعد إطلآق يد آلمنتخبين آلمحليين. ستروا ماستر آلله . جل مددنا أصبحة عبارة عن أسواق تقليدية بأرصفة مليئة بمنتظرين لرحلة قادمة
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