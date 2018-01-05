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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة ومجانية التعليم

مغاربة ومجانية التعليم

الجمعة 05 يناير 2018 - 21:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - خديجة الجمعة 05 يناير 2018 - 22:05
في الحقيقة هدا القرار تنطبق عليه المقولة التي تقول يدس السم في العسل .فالضربة موجهة للطبقة الفقيرة والايام ستاتي بالحقيقة
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2 - الشعب لايريد العدالو والتنمية الجمعة 05 يناير 2018 - 22:19
العدالة والتنمية الحكومية الكارتية

والسؤال الجوهري هو الذي أنفعل فيه كلما أتذكره لما هذا الحزب الشيطاني يبحت عن المال بأي وسيلة من الضعفاء

كل القرارات بها زيادات في الأسعار موجهة لضرب القدرة الشرائية لضعيف وتدميره ماديا من أجل الأصلاحات

لانريد أصلاح منكم عطيونا غير بالتساع

حتى الأمن الوطني لاحظته أنه حس بالضعيف ورخا عليه من الحملات ورفق بيه لكن العدالة والتنمية لاترحم المسكين

نطالب من الملك محمد السادس أن يرحمنا من هدا الحزب العدواني وأن يقوم بالتعجيل في أقرب وقت بالأطاحة به لأن الشعب في المقاهي كلما يظهر وجه من وجوه الندالة والتعمية يسخط ويلعن ويسب

من فضلكم أرحمونا من هذا الحزب والله أذا قمنا حاليا بتصويت نزيه في أنتخابات جديدة لم أصوت في حياتي لكن سأقوم بالتصويت على أي حزب غابر لكي تسقط هده الجماعة من الذئاب في قالب حمل وديع والله أننا نريد حله نهائيا وتصفيته

قهرتونا الله ياخد فيكم الحق سياجيكم كل ضعيف غدا يوم القيامة أمام الخالق
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3 - مغربي الجمعة 05 يناير 2018 - 22:42
-دابة باغي نعرف واش الطبقة الميسورة كتقري اولادها في المدارس العمومية على من تضحكون .
- هدشي غادي يزيد من الهدر المدرسي .
-هدشي غادي يزيد من التشرميل .
-هدشي غادي زيد من الفوارق الإجتماعية .
-هدشي غادي يسبب احتقان اجتماعي .
-هدشي غادي يسبب مظاهرات و احتجاجات .
-هدشي غادي يخلي الربيع العربي قريب من المغرب لا قدر الله .
فلا تلعبوا بالنار .
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9
4 - youssef الجمعة 05 يناير 2018 - 22:56
القرار هو بمجرد تغطية الشمس بالغربال ؛ لان ابناء الطبقة الميسورة يتابعون دراستهم بالجامعات والمعاهد والمدارس الدولية الخاصة بالمغرب وخارج المغرب ؛ اما الدين يدرسون بالجامعات المغربية فهم ابناء الفقراء وابناء الموظفون الدين لا حول لهم ولا قوة ؛ فاما هدا القرار فهو قرار في العمق قرار ضد الطبقة الفقيرة ؛ واما ماتقوله الحكومة فهو مجرد وضع القطار على السكة من اجل تنفيد سياستها.....
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5 - BAY DAWI السبت 06 يناير 2018 - 00:07
لا وجود للمجانية في تاريخ التعليم بالمغرب حتى نتحدث عن قانون الغاء المجانية فالاباء منذ الاستقلال يؤدون رسوم منها ما يذهب لحساب جمعية اباء واولياء التلاميذ والجمعية الرياضية الخ زيادة على مصاريف الكتب المقررة والدفاتر والادوات وغيرها من المستلزمات ;اذا اين هي المجانية يا ترى???? تضحكون على الذقون ام ماذا!!!???...
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6 - زعبول السبت 06 يناير 2018 - 00:11
الله يرحم الوالدين عندي واحد السؤال و أتمنى من عنده جواب أن ينور القراء ..
نحن الشعب المغربي ندفع الضرائب إلى خزينة الدولة من عرقنا و تعبنا،، و الدولة تبني المدارس بهذه الأموال و تدفع منها أجور المدرسين ،، إذن فالشعب هو من يصرف الآن على التعليم ،، فلماذا يقول لنا النظام المخزني أن التعليم مجاني و يريدون منا أن نصرف على التعليم مرة ثانية و نحن قد دفعنا الضرائب من أجل التعليم و الصحة و الخدمات الإجتماعية ؟؟؟
إذا كنا سندفع للتعليم و الصحة مباشرة فعلى الشعب أن يمتنع عن دفع الضرائب التي ندفعها أصلا لهذا الغرض.
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