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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | رياح قوية في العاصمة

رياح قوية في العاصمة

السبت 06 يناير 2018 - 11:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عبد اللطيف السبت 06 يناير 2018 - 12:38
رياح السبت تقريبا معى 3 او 4 صباحا
اعتقدت ان النوافد ستنزع من مكانها
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2 - سعاد السبت 06 يناير 2018 - 13:33
سمع رعد قوي جدا حوالي الساعة الثالثة وعشرون دقيقة مع امطار غزيرة ....
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11
3 - هشام السبت 06 يناير 2018 - 14:21
أبناء الفقراء الذين يعيشون في الكاريانات هم الذين سيحسون بهذه الرياح و الأمطار الغزيرة.و أيضا أبناء القرى و الجبال...
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11
4 - تسونامي السبت 06 يناير 2018 - 15:10
ماكرهناش شي تسونامي ينقي البلاد من المفسدين.
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-5
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