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كُتّاب وآراء
رياح قوية في العاصمة
السبت 06 يناير 2018 - 11:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - عبد اللطيف السبت 06 يناير 2018 - 12:38
رياح السبت تقريبا معى 3 او 4 صباحا
اعتقدت ان النوافد ستنزع من مكانها
اعتقدت ان النوافد ستنزع من مكانها
2 - سعاد السبت 06 يناير 2018 - 13:33
سمع رعد قوي جدا حوالي الساعة الثالثة وعشرون دقيقة مع امطار غزيرة ....
3 - هشام السبت 06 يناير 2018 - 14:21
أبناء الفقراء الذين يعيشون في الكاريانات هم الذين سيحسون بهذه الرياح و الأمطار الغزيرة.و أيضا أبناء القرى و الجبال...
4 - تسونامي السبت 06 يناير 2018 - 15:10
ماكرهناش شي تسونامي ينقي البلاد من المفسدين.
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