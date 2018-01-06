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كُتّاب وآراء
موظفو الجماعات بالمغرب
السبت 06 يناير 2018 - 12:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - محمد المغربي السبت 06 يناير 2018 - 12:39
موظف الجماعۃ الترابيۃ يعيش اوضاعا مزريۃ فهو الی جانب الوضعيۃ الماديۃ داءما يكون ضحيۃ في ممارسته المهنيۃ فالظروف التی يشتغل فيها خصوصا في علاقته المباشرۃ مع المواطنين يكون عرضۃ للسب والشتم
2 - مغربي السبت 06 يناير 2018 - 12:50
طوروا من آلية العمل :
-دربوا الموظفين على الإتيكيت ديال التعامل مع المواطنين .
- دربوا الموظفين كيفاش يبتسم يضحك الضحكة و لو صفراء في وجه المواطنين .
-قللوا من استخدام الورق خاص كل التعاملات تكون إلكترونية حتى التنابر إلكترونية .
-جهزوا قاعات بكراسي محترمة لإستقبال المواطنين في قاعات الإنتظار لأن هناك مرضى و كبار السن ووووو .
و بعدها يأتي دور محاسبة الموظف عن أي تقصير أو إهمال .
-دربوا الموظفين على الإتيكيت ديال التعامل مع المواطنين .
- دربوا الموظفين كيفاش يبتسم يضحك الضحكة و لو صفراء في وجه المواطنين .
-قللوا من استخدام الورق خاص كل التعاملات تكون إلكترونية حتى التنابر إلكترونية .
-جهزوا قاعات بكراسي محترمة لإستقبال المواطنين في قاعات الإنتظار لأن هناك مرضى و كبار السن ووووو .
و بعدها يأتي دور محاسبة الموظف عن أي تقصير أو إهمال .
3 - Abderrazzak السبت 06 يناير 2018 - 13:41
يجب على ا لدولة ان تلقن لكل استلم وظيفة ما, معنى مفهوم كلمة " الموظف". الاغلبية تفهمها" كمرتب في اخر كل شهر" فقط. لا احد يؤدي هذه المهمة كمهمة!!!!
و هذا في كل الادارات مع الاسف الشديد.
chaque travail mérite un SALAIRE
و هذا في كل الادارات مع الاسف الشديد.
chaque travail mérite un SALAIRE
4 - المجيب السبت 06 يناير 2018 - 13:48
اذا اراد فعلا السيد الوزير ان يصلح ادارة الجماعات المحلية فاول اجراء عليه اتخاذه هو تسريح 70% من هؤلاء الموظفون لان اغلبهم اما اشباح او دخلوا بالمحسوبية والزبونية الانتخابية او العائلية او الحزبية.
5 - محمود السبت 06 يناير 2018 - 13:57
ماذا يقول السيد الوزير المحترم في قضية مهندس دولة في بلدية ازغنغان اقليم الناظور الذي دفناه بالامس عن عمر 58 سنة رحل الى دار البقاء و في قلبه غصة مستحقاته تجاه البلدية التي بلغة ثمانية و أربعون مليون سم منذ اكثر من عشر سنوات توفي بعد ان انهارت معنوياته من جراء الكرة و الغبن الذي احس به طول هذه المدة كيف تنتظر من مثل هذا الموظف ان يخدم الادارة و بالتالي المواطن .الوظيفة في الجماعات الترابية تحتاج الى نظرة شمولية و اعادة النظر في تنظيمها اما وضعها الان فهو" باك صاحبي " المقربون من ريءيس الجماعة اما لاعتبارات انتخابية او حزبية يصولون و يجولون اما الباقي مهمش و مغضوب عليهم ثم اذكرك السيد الوزير ان الجماعة هي نواة الديموقراطية في البلد كيف تريدون و تتصورون كيموقراطية في الوطن و أنتم لم تنصفوا موظفيها
6 - موظفة جماعية السبت 06 يناير 2018 - 14:17
يجب على السيد الوزير إسناد هده المهمة الى مدراء الجماعات اكفاء نزلاء على علم بالقوانين الإدارية والمالية والتقنية والقضاءية وليسوا تحت وصاية الرءيس طبعا المسؤولية مقارنة بالمحاسبة لان هده الشريحة من الموظفين الجماعيين يقومون بتعليمات من رؤساء الجماعات التي غالبا ما تكون فيها المحسوبية والزبونية ولا تخدم الا المحسوبية عليه وهنا تضيع مصالح الإدارة ومواطنيها.
7 - حسن السبت 06 يناير 2018 - 15:12
نتمنى من باقي القطاعات الوزارية ان تنهج نفس المقاربة للتواصل مع موظفيها والانصات الى همومها وتطلعااتها ولا سيما وزارة الأوقاف التى تتخبط في عشوائية تامة .حيث تجد موظفا له كل الامتيازات ويجمع بين أكثر من وظيفتين لكونه محسوب على "فلان بن علان" وآخر يقوم بمهام صعبة دون أدنى الضمانات وبراتب زهيد
8 - العدالة الاجرية......! السبت 06 يناير 2018 - 15:25
الاصلاح يبتدا باصلاح العدالة الاجرية
لا يعقل في نفس المكتب...نفس
المهام....راتب المتصرف يفوق راتب
المساعد الاداري باكثر من 3 مرات....!
وراتب الموظف الامي زاءد TPS...
يفوق راتب المساعد الاداري..الذي
توظف بشهادة الباكلوريا...زاءد
25 سنة من العمل.......! انه ظلم
كبير.....وخطير....في حق هذه الشريحة من الموظفين ....والذين
يعانون......يوميا من هذا الحيف....!
يجب تقليص الفوارق في الاجور
مابين المتصرف.....والمساعد الاداري
وضعية المساعدين الاداريين...........
كارثية....على جميع المستويات....في
الجماعات الترابية....في ما يخص
الراتب الهزيل.....وتوقيف الترقية
في حدود السلم 8......انه الظلم
بعينيه..........!
والشريحة المهمة داخل الادارة.....!
ان لم تسوى وضعيتهم المادية....
فحتما.....ستنهار على المستوى
النفسي.........!
ونجاح اي اصلاح.....يبتدا في تسوية
وضعية المساعدين الاداريين....بطريق
استعجالية...........!
استمرا...هذه الفوضى في الاجور........هو قتل المساعد الاداري
تدريجيا....وبذالك قتل العمود الفقري
للادارة[email protected]
لا يعقل في نفس المكتب...نفس
المهام....راتب المتصرف يفوق راتب
المساعد الاداري باكثر من 3 مرات....!
وراتب الموظف الامي زاءد TPS...
يفوق راتب المساعد الاداري..الذي
توظف بشهادة الباكلوريا...زاءد
25 سنة من العمل.......! انه ظلم
كبير.....وخطير....في حق هذه الشريحة من الموظفين ....والذين
يعانون......يوميا من هذا الحيف....!
يجب تقليص الفوارق في الاجور
مابين المتصرف.....والمساعد الاداري
وضعية المساعدين الاداريين...........
كارثية....على جميع المستويات....في
الجماعات الترابية....في ما يخص
الراتب الهزيل.....وتوقيف الترقية
في حدود السلم 8......انه الظلم
بعينيه..........!
والشريحة المهمة داخل الادارة.....!
ان لم تسوى وضعيتهم المادية....
فحتما.....ستنهار على المستوى
النفسي.........!
ونجاح اي اصلاح.....يبتدا في تسوية
وضعية المساعدين الاداريين....بطريق
استعجالية...........!
استمرا...هذه الفوضى في الاجور........هو قتل المساعد الاداري
تدريجيا....وبذالك قتل العمود الفقري
للادارة[email protected]
9 - عبدالله السبت 06 يناير 2018 - 15:28
مارأي السيد الوزير موظف سلم 6 مساعد إداري حاصل على شهادة البكالوريا وشاوش سلم 6 بدون شهادة نفس الأجرة ونفس السلم
10 - السهماني مراد السبت 06 يناير 2018 - 15:41
الجميل هو ان تجد مصالح حيوية يرأسها اعوان لا يفهمون الالف من الزرواطة و المرؤوسين اطر عليا من مهندسين ومتصرفين ممتازين خارج السلم يتقاضوون الملايين و يقضوون اغلب اوقاتهم في المقاهي في الوقت الذي يصول و يجول فيه العون المؤقت المشابه رئيس المصلحة و يحول المصلحة الى اقطاعية
على الوزارة و مسؤولي الموارد البشرية الاهتمام بهذه المشاكل و قطع الطريق على امثال هؤلاء الفيروسات التي تنخر الادارة
على الوزارة و مسؤولي الموارد البشرية الاهتمام بهذه المشاكل و قطع الطريق على امثال هؤلاء الفيروسات التي تنخر الادارة
11 - abd السبت 06 يناير 2018 - 15:45
اضف الى ذلك معاناة الموظفين الجماعين الحاملين لشهادة اجازة التعليم العالي....
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