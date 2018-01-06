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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بنصالح في مواجهة مرميد

بنصالح في مواجهة مرميد

السبت 06 يناير 2018 - 12:14

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - simo السبت 06 يناير 2018 - 12:30
فنان يتقن الدور الذي يناسبه شخصيته وأتمنى له المزيد من التألق والنجاح.
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23
2 - برادي السبت 06 يناير 2018 - 12:41
أحلى و أمتع مواجهة هذا العام بدون نقاش. صالح الذي أعرفه في بلاطوهات التصوير انسان يزرع الابتسامة بضكل عفوي، و هو من نوعية الممثلين الذين لا يرتمون على الفرص بل يمنح الآخرين الفرص. ظهوره بهذا المستوى امام مرميد دليل آخر على أنه انسان متميز و حرفي متمكن. حلقة ممتعة جدا
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16
3 - baktaoui السبت 06 يناير 2018 - 13:05
السلام عليكم بصراحة البرنامج ناجح 100/100 ونطلب من الأ خ بلال أن يُستقبل الدكتور محمد الفايد أنشري يا هسبريس
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7
4 - ابو يوسف السبت 06 يناير 2018 - 13:12
ممثل مبدع يتميز اداؤه يتميز منفرد يخرج المشاهد من نمطية التشخيص التي الفناها لذى عديد من الممثلين المغاربة اتمنى له التوفيق
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9
5 - Salma السبت 06 يناير 2018 - 13:25
La deuxieme partie est juste un vrai bonheur et un vrai moment de tele. A noter qu'en meme temps, la chaine 2M diffusait hier Batma et en famille on a constaté deux Maroc sur deux chaines: populisme de 2M et la classe sur Medi1Sat. Incroyable mais très vrai. Bravo FBM et merci Hespress
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9
6 - عبدالسلام السبت 06 يناير 2018 - 13:28
هادا.الممثل.ممااز.واضوار.الثي.يقوم.بها.قريبة.جدا.من.المجتمع.
نثمن.مجهوده.سيعطي.اكثر.انشاء.للله.
ولك.السيد.مرميدبرنامجك.مميز.واسالتك.قريبة.جدا.في.مايفكر.فيه.
النخب.المهتمة.وفقك.الله
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7
7 - جواد الداودي السبت 06 يناير 2018 - 14:45
بن صالح هو لي فان كليف ديال المغرب

مع الاسف بن صالح ما جاش ف وقت ازدهار الوسترن سباكيتي

فيه كان غيلقى بلصتو بسهولة

مع فرنكو نيرو وتيرنس هيل وبود سبانسر ودجاني كاركو ووليام برجر ودجوليانو دجيما الخ

ف المغرب فين المخرجين ما كيفكروا غير ف افلام الدعارة

القدرات ديال ممثل واعر بشخصية كتبين القوة والرجولة بحال بنصالح عمرها ما تبان
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1
8 - ايزاداكي السبت 06 يناير 2018 - 14:57
بدى بالشوية. هي وصلات الدقيقة 40 و هو يحمق بلال الذي بكى من الضحك في مشهد عفوي غاية في الروعة و نقاش سليم و سلس و مفيد. شكرا
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2
9 - بببببالب السبت 06 يناير 2018 - 15:05
لمادا لا يضحك هدا الممثل بالرغم من دالك فهو يعجبني
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1
10 - السلام السبت 06 يناير 2018 - 15:41
شخصية يمكن توظيفها في مالانهاية له من الادوار والاقنعة.انا شخصيا مولع بهذا الممثل خصوصا في الكوميديا
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