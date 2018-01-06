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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | سيارات عالقة بثلوج إفران

سيارات عالقة بثلوج إفران

السبت 06 يناير 2018 - 21:44

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - من النواحي السبت 06 يناير 2018 - 21:59
الله إعطينا الثلج والشتا على قد النفع
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70
2 - samir السبت 06 يناير 2018 - 22:31
كانو يرشو شوية د الملحة و لا غالية تاهية .المهم الثلج نعمة كبيييرة
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22
3 - المجيب السبت 06 يناير 2018 - 23:16
من الملاحظ في مثل هذه الحالات حيث الطريق مملوءة بالثلوج يمينا ويسارا وتجد ان اغلبية السيارات مصطفين في طابور منتظم الواحدة وراء الاخرى وفجأة يخرج احد الاغبياء عن الصف بغية تجاوز الاخرين معتبرا نفسه انه اذكى منهم فتعلق عجلات سيارته على حافة الطريق فيتسبب في غلق الطريق على الجميع ولساعات طوال. اقول لهؤلاء المتهورين ان هذا التصرف اناني وفيه بلادة وقلة احترام.
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59
4 - Ziryab السبت 06 يناير 2018 - 23:19
كمشة ديال الثلج كلشي وقف. لوكان ايجي الثلج بحال شمال أوروبا ولا أمريكا كلشي يموت الله يحفظ.
على أي المنظر زوين. يذكرني بمناظر الفيلم الشيق " Fargo " و كذلك سلسلة بنفس الإسم الذي تدور أحداثهما بولاية "داكوتا" بشمال أمريكا.
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