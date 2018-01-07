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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | رياح وأمطار غزيرة بالبيضاء

رياح وأمطار غزيرة بالبيضاء

الأحد 07 يناير 2018 - 12:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مصطفى الأحد 07 يناير 2018 - 12:09
الحمد لله والشكر لله..على نعمه التي لاتحصى..واستغفر الله العظيم.ان الله غفور رحيم......
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49
2 - عجب الأحد 07 يناير 2018 - 13:19
الخضر والفواكه هاتبقى غالية وخا ينزل الذهب من السما لان كلشي ساب وما كاين مراقبة
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27
3 - مبارك الأحد 07 يناير 2018 - 14:52
الحمد لله على نعمه التى لا تحصى
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4
4 - هشام كولميمة الأحد 07 يناير 2018 - 15:01
نعم انها أمطار الخير و النماء،و لكن كان الله في عون الفقراء الذين يسكنون الكاريانات،و أيضا من يسكن الجبال و القرى...
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3
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