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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تمارين الزومبا بالبيضاء

تمارين الزومبا بالبيضاء

الأحد 07 يناير 2018 - 22:55

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1 - الزومبي فيه أنواع الأحد 07 يناير 2018 - 23:53
لدينا ثقافتنا المتنوعة من غناء ورقص من التشلحيت والترفيت والكناوي واحيدوس والعلالي والحيحي والجبلي . لسنا بحاجة الى حركات الاخرين وخاصة إن كانت غير منظمة و غيرمدروسة ولا تراعي الفئات العمرية والإختلافات في الجهد وفي اللياقة البدنية لذى أطلب منك أن تترك التلاميذ والصغار بعيدين عن الوهم والتصدير وبحث لك عن فئات عمربة في مستوى سنك .
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