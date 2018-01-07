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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أمطار وثلوج وسط المملكة

أمطار وثلوج وسط المملكة

الأحد 07 يناير 2018 - 15:38

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1 - فاطمة الزهراء الأحد 07 يناير 2018 - 15:56
منظر طبيعي رائع الحمد لله على رحمة الله
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