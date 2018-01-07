أمطار وثلوج وسط المملكة

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كُتّاب وآراء
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الأحد 07 يناير 2018 - 15:38
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - فاطمة الزهراء الأحد 07 يناير 2018 - 15:56
منظر طبيعي رائع الحمد لله على رحمة الله
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