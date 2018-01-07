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كُتّاب وآراء
إعصار في سواحل الرباط
الأحد 07 يناير 2018 - 21:17
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
1 - فؤادوحة الأحد 07 يناير 2018 - 17:27
سبحان الله اللهم جعله بردا وسلاما على بلدنا اللهم اجعله سقيا خير
تعليق غير لائق
293
3 - Aziz 103 الأحد 07 يناير 2018 - 17:30
هداك غير عوصير صغير ما تيدير والو كون هاني
تعليق غير لائق
120
4 - mounir الأحد 07 يناير 2018 - 17:30
الله احفظ ياربي راه لمنكر كتر هدا انذار لينا كلنا الله احفظنا يا رب
تعليق غير لائق
155
6 - محمد الأحد 07 يناير 2018 - 17:33
اللهم استرنا فوق الارض ويوم العرض ياأرحم الراحمين
تعليق غير لائق
184
7 - و ما العجب ؟ الأحد 07 يناير 2018 - 17:41
ظاهرة طبيعية عادية و مألوفة في بقاع عديدة من العالم دون تهويل أو إرجاع الأمر إلى عقاب أو سخط رباني.
8 - كونيتو الأحد 07 يناير 2018 - 17:44
متل هدا الاعصار ضرب سواحل المغرب.عام 1968رمى عدد من قوارب الصيد من - الشاريج الى الكال-
9 - ahmad الأحد 07 يناير 2018 - 17:49
ياربي هاد الاعصار يدخل المغرب او يطير غير دوك الشفارة ديال الدولة
تعليق غير لائق
143
10 - امازيغ سوسي الأحد 07 يناير 2018 - 17:54
اين هي المصالح المختصة ؟ لمادا لم نسمع لا تحدير ولا تصريح ؟ اين القمر الصناعي ؟ ام انهم يتكتمون و ينتظرون وقوع الكارثة حتى يتسنى لهم طلب الاعانات والمساعدات كالعادة والتي لا تصل ابدا الى اصحابها .وحتى يمرروا مخططاتهم الغير معلنة مستغلين الظروف . اليس من العار ان يتكفل مواطن عادي بنشر مثل هدا الخبر في بلد يدعي التقدم في كل المجالات بل بلد يملك قمرا صناعيا . اليس من الواجب مساءلة هؤلاء الساهرين على الاحوال الجوية للبلاد والدين ومن تكرار تدخلاتهم اصبحنا نعرف ما سيقولونه . وحتى ان لم يفعلوا اليس من واجبهم الخروج بشرح لما صوره هدا المواطن ؟ عل كل اتمنى ان لا يتهموا هدا المواطن بفبركة الفيديو وهي اسهل الحلول لدى المسؤولين .
12 - البرازيلي الأحد 07 يناير 2018 - 18:01
هاد الشي ماشي إعصار (Cyclone ou Ouragan) ، هاد الظاهرة كتسمى عاصفة قمعية بحال داكشي اللي كيضرب ميريكان (Tornade marine ou Trombe) . المهم الله يجعل شي بركة فهاد أمطار الخير . أخوكم من ماناوس بقلب ولاية الامازون بالبرازيل .
13 - وداع الأحد 07 يناير 2018 - 18:05
رحمتك يا رب يا ذا الجلال والإكرام. فين مشاو دوك الملحدين
14 - عابر سبيل الأحد 07 يناير 2018 - 18:22
( لايسأل عما يفعل وهم يسألون )صدق الله العظيم، اللهم ألطف بنا فيما جرت به الأقدار.
15 - حسن الأحد 07 يناير 2018 - 18:28
طاحت الشتا المنكر بقات الشمس المنكر مالكوم حاضين المنكر في حين الناس خدام وكتبدع وكتنتج العمل عبادة ولا
17 - الزفة الأحد 07 يناير 2018 - 18:43
السلام، هدا ليس إعصار بل تحدير إلى من يهمهم الأمر، اتقوا الله في الشعب المغربي ولا غدي نشطبكوم (راني زدة فيه يك).
18 - محمد جلول الأحد 07 يناير 2018 - 19:01
ظاهرة طبيعية تسمى ؛ طورنادو؛ tornado
ليس إعصارا ، وتحدث هذه الظاهرة عندما تلتقي كثل هوائية دافئة مع كثل هواءية باردة ، و تولد دوران الرياح بشكل خطير قد تصل سرعتها الى اكثر من 500 كلم في الساعة
حسب سرعة الرياح ، هناك طورندو 5,4,3,2,1
الكوكب الأرضي ، يعرف عدة تحولات سلبية نتيجة التلوث و هذه الظاهرة في الرباط تدل على ذلك
القدرة الإلهية ليس لها اَي تأثير على ما يحدث
شكرًا
ليس إعصارا ، وتحدث هذه الظاهرة عندما تلتقي كثل هوائية دافئة مع كثل هواءية باردة ، و تولد دوران الرياح بشكل خطير قد تصل سرعتها الى اكثر من 500 كلم في الساعة
حسب سرعة الرياح ، هناك طورندو 5,4,3,2,1
الكوكب الأرضي ، يعرف عدة تحولات سلبية نتيجة التلوث و هذه الظاهرة في الرباط تدل على ذلك
القدرة الإلهية ليس لها اَي تأثير على ما يحدث
شكرًا
تعليق غير لائق
-11
19 - حاظي تبرگيگ الأحد 07 يناير 2018 - 19:12
اعاصير مثل الاعاصير التي نشاهدها تجتاح ولايات في امريكا الشمالية مما يدل على ان المغرب ليس في مأمن من الاعاصير ولا علاقة للبشر بالاحتباس الحراري بل هي ظواهر مناخية تتغير عبر الاحقاب والازمنة .
20 - غيثة الأحد 07 يناير 2018 - 19:18
سبحان الذي بيده ملكوت السماوات و الأرض وهو على كل شيء قدير
21 - مغربي الأحد 07 يناير 2018 - 19:26
الغريب هو لماذا الارصاد الجوية لم ترصد شيئا..الله حفظنا
22 - متشائل جدا الأحد 07 يناير 2018 - 19:36
هناك أحداث خطيرة في طريقها لكوكب الارض و قادة العالم الكبار على علم بالامر لكنهم يخفونه عن العموم تفاديا لحالة هلع عالمي مما هو قادم ..
أصلا مثلا نحن في المغرب -و انا من الجيل اللذي عاش طفولته في الثمانينات- أتذكر جيدا كنا نسبح في الشاطئ في شهر يناير و الجو دافئ لا تنخفض درجة الحرارة عن 25 درجة نهارا و 15 ليلا و اتذكر جيدا كنا نلبس الشورط ابتداءا من فبراير مارس...
اما حاليا اجواء باردة جدا برد قارس جدا ..ثم تعقبه أيام شمس ساطعة و حارة غريبة جدا لبضع أيام ثم سرعان ما تنخفظ الحرارة فجاة ..
هذا ما يسمونه - مغالطة - ب تأثيرات الاحتباس الحراري
و القادم اكيد أسوأ .. و قد نعيش لنشهد شمال افريقيا و الشرق الاوسط متجمدة تمام و الكعبة المشرفة مغطاة بامتار من الثلوج
هناك من يتحدث عن انحراف مدار الارض حول محورها بسبب غامض
لا ادري- بالضبط- ماذا تخفي عنا مخابرات الغرب تحديدا .
لكن هناك مؤشرات ان العالم مقبل على احداث جسام ربما لها علاقة بالنبوءات الدينية و احاديث الحروب الكبرى و اضطراب الحياة في العاللم بأسره و ملاحم الشرق الاوسط و ظهور المهدي المنتظر و المسيح الدجال الخ الخ
و الله أعلم
أصلا مثلا نحن في المغرب -و انا من الجيل اللذي عاش طفولته في الثمانينات- أتذكر جيدا كنا نسبح في الشاطئ في شهر يناير و الجو دافئ لا تنخفض درجة الحرارة عن 25 درجة نهارا و 15 ليلا و اتذكر جيدا كنا نلبس الشورط ابتداءا من فبراير مارس...
اما حاليا اجواء باردة جدا برد قارس جدا ..ثم تعقبه أيام شمس ساطعة و حارة غريبة جدا لبضع أيام ثم سرعان ما تنخفظ الحرارة فجاة ..
هذا ما يسمونه - مغالطة - ب تأثيرات الاحتباس الحراري
و القادم اكيد أسوأ .. و قد نعيش لنشهد شمال افريقيا و الشرق الاوسط متجمدة تمام و الكعبة المشرفة مغطاة بامتار من الثلوج
هناك من يتحدث عن انحراف مدار الارض حول محورها بسبب غامض
لا ادري- بالضبط- ماذا تخفي عنا مخابرات الغرب تحديدا .
لكن هناك مؤشرات ان العالم مقبل على احداث جسام ربما لها علاقة بالنبوءات الدينية و احاديث الحروب الكبرى و اضطراب الحياة في العاللم بأسره و ملاحم الشرق الاوسط و ظهور المهدي المنتظر و المسيح الدجال الخ الخ
و الله أعلم
23 - ام محفوظ الأحد 07 يناير 2018 - 19:42
الحمد لله لي ماوصل الاعصار الى شواطئ المدينة ....قدر الله و لطف ..لو كانت كارثة خصوصا كانت غير متوقعة
24 - علي طالبي الأحد 07 يناير 2018 - 19:53
نطلب من الله عزوجل ان يحفظ بلدنا من كل مكروه (ماتريده لنفسك تريده لغيرك)
25 - Morocani الأحد 07 يناير 2018 - 19:56
This is a waterspouts and nit a tornado:
Waterspouts exist on a microscale, where their environment is less than two kilometers in width. The cloud from which they develop can be as innocuous as a moderate cumulus, or as great as a supercell. While some waterspouts are strong and tornadic in nature, most are much weaker and caused by different atmospheric dynamics. They normally develop in moisture-laden environments as their parent clouds are in the process of development, and it is theorized they spin as they move up the surface boundary from the horizontal shear near the surface, and then stretch upwards to the cloud once the low level shear vortex aligns with a developing cumulus cloud or thunderstorm. Weak tornadoes, known as landspouts, have been shown to develop in a similar manner.[10]
Waterspouts exist on a microscale, where their environment is less than two kilometers in width. The cloud from which they develop can be as innocuous as a moderate cumulus, or as great as a supercell. While some waterspouts are strong and tornadic in nature, most are much weaker and caused by different atmospheric dynamics. They normally develop in moisture-laden environments as their parent clouds are in the process of development, and it is theorized they spin as they move up the surface boundary from the horizontal shear near the surface, and then stretch upwards to the cloud once the low level shear vortex aligns with a developing cumulus cloud or thunderstorm. Weak tornadoes, known as landspouts, have been shown to develop in a similar manner.[10]
26 - دولة عظمى الأحد 07 يناير 2018 - 20:04
اقعاصير تضرب غالبا الدول العظمى كامريكا الصين اليابان و احيانا بالخطاء الفلبين و الدومينيك و كوبا و ربما هدا اﻹعصار اعتقد اننا دولة عظمى فحاول ضربنا لكن بمجرد ما اقترب من سواحلنا ضهرت له احياء سيدي موسى و دوار الكورة فقرر ان يفوتنا هه
27 - المصطفى شقليبة الأحد 07 يناير 2018 - 20:28
أصلا كثر الفساد أو حوكرة أو ضلم في بلاد الم تراى
ماذ فعل ربك بي فرعون و أعوانه يا أيها طغات ومن
أكل أموال ناس بي غير حق لكم الله أن يخسف بكم أﻷرض
ماذ فعل ربك بي فرعون و أعوانه يا أيها طغات ومن
أكل أموال ناس بي غير حق لكم الله أن يخسف بكم أﻷرض
28 - مول الكوتشي الأحد 07 يناير 2018 - 20:41
فعلا الله يستر، كون كانت في اليابسة وما هزات بنادم ...
30 - هشام الأحد 07 يناير 2018 - 22:15
إلى صاحب التعليق رقم 3،اعتقد انه لا علاقة لتلك الظاهرة مع كثرة المنكر...فهي ظاهرة طبيعية قد يستطيع المتخصصون تفسيرها...و للمزيد فإن الطبيعة تكره الفراغ.يجب على الدولة أن تتقوى لكي تنقص من الخراب الذي قد تسببه كارثة طبيعية كيفما كانت . نسأل الله السلامة لكل الإنسانية.
31 - مغربي الأحد 07 يناير 2018 - 23:06
انهم قادمون المناخ يتغيير قد نواجه اعصارات مستقبلا كما يحدث في امريكا
32 - المحتار الأحد 07 يناير 2018 - 23:40
Tournade OK, mais regarde la vidéo de Iquamat Assabah. Les palmiers sont calmes. Cela veut dire que ce n'est pas un "Hurricane" au sens exact des tournades (Tornades) dangereuses...
33 - مزارع موز العربية! الأحد 07 يناير 2018 - 23:57
العواصف والأعاصير والأمطار القوية و الكلام عن التعددية العرقية و الثقافية و الهوية والعلمانية إن الانسان يتخيل نفسه في وكأنه في احد مزارع الموز في البحر الكاريبي
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