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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تضامن مع معتقلي الحراك

تضامن مع معتقلي الحراك

الأحد 07 يناير 2018 - 21:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Marocain pour toujours الأحد 07 يناير 2018 - 21:28
Permettez que l'on ne partage pas votre point de vue
Les manifestations sont un droit ! Mais il est de notre devoir d'être patriote (drapeau MAROCAIN et pas de torchon à la place) d'être pacifique sans blasfemer dans un lieu de culte
Justice va être faite ! Si non on manifestera pour cela du Sud au Nord
Dieu Patrie Roi
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-6
2 - massin الأحد 07 يناير 2018 - 21:42
عندما نشاهد الإحتجاجات في الدول الأخرى نقول أنها شرعية و أن المحتجين معهم الحق .. و عندما تحدث عندنا نشيطنها كما حدث مع حراك الريف خاصة .. شعب غبي يحتاج لتهميش و تفقير أكثر من هذا حتى يفهم و يستوعب الأمر
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3
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