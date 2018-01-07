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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أفريكا رايس وخطر المرتزقة

أفريكا رايس وخطر المرتزقة

الأحد 07 يناير 2018 - 22:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Bern الأحد 07 يناير 2018 - 23:47
بسم الله الرحمن الرحيم
قالك السلطات تسهل لهم كل شيئ وسمعوا ياشعب يعني الامن الطب الاكل النوم وكل شيئ كل هذا في سبيل السياحة والمستفيد منها وانتم الشعب لكم الله لان هؤلاء هم من يستحقون العيش والتمتع بصحراء المغرب وخيراته اما 350 الف التي حررت الصحراء ماتت في الفقر والباقية لازالت تعاني جميع انواع الحكرة.
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2 - مغرب. الاصالة الأحد 07 يناير 2018 - 23:59
إنا لا افهم لماذا لا يقوم المغرب باتبات لذا الامم المتحدة بالن الجزائر هي الممول و المنظر و المجهز و المسلح لهذه الشركة من المرتزقة المسلمات البوليزاريو ...
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3 - bar الاثنين 08 يناير 2018 - 00:25
عليكم ان تتبتوا للعالم ان دولة الجزاءر ثسلح الارهاب في شمال افرقيا والساحل
والمرتزقة الارهابية
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