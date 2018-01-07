24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
08/01/2018
الأيام القادمة
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:59
|07:30
|12:39
|15:16
|17:39
|18:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟
- جامعة الكرة تعول على "الشان" لتلميع ملف "مونديال 2026"
- التداوي بالأعشاب .. ثقافة شعبية وبديل طبي في كلميم واد نون
- حميش يلامس الطريق نحو تفعيل دسترة اللغة العربية بالمغرب
- صحيفة تستحضر "مِقصية" حجي أمام "الفراعنة"
- قراءة في دورية المحافظ العام
دفاع "معتقلي الريف" يشكو التشويش وانقطاع الهواتف والإنترنيت (5.00)
هذه قصة "رابور" شاب قتلته مغامرة البحث عن حياة أفضل بأوربا (5.00)
- خطيب موقوف: الأوقاف تحتقر الأئمة .. والأموال تذهب إلى المغنين - (113)
- الإدريسي: هل الأمازيغية في شمال إفريقيا مجرد مزايدات دستورية؟ - (79)
- حميش يلامس الطريق نحو تفعيل دسترة اللغة العربية بالمغرب - (62)
- وزير الخارجية يعاقب مسؤولةً بسفارة المغرب في العاصمة الصينية - (51)
- رصيف الصحافة: مستشار يُقِر بدخول وزراء سكارى إلى البرلمان - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أفريكا رايس وخطر المرتزقة
الأحد 07 يناير 2018 - 22:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - Bern الأحد 07 يناير 2018 - 23:47
بسم الله الرحمن الرحيم
قالك السلطات تسهل لهم كل شيئ وسمعوا ياشعب يعني الامن الطب الاكل النوم وكل شيئ كل هذا في سبيل السياحة والمستفيد منها وانتم الشعب لكم الله لان هؤلاء هم من يستحقون العيش والتمتع بصحراء المغرب وخيراته اما 350 الف التي حررت الصحراء ماتت في الفقر والباقية لازالت تعاني جميع انواع الحكرة.
قالك السلطات تسهل لهم كل شيئ وسمعوا ياشعب يعني الامن الطب الاكل النوم وكل شيئ كل هذا في سبيل السياحة والمستفيد منها وانتم الشعب لكم الله لان هؤلاء هم من يستحقون العيش والتمتع بصحراء المغرب وخيراته اما 350 الف التي حررت الصحراء ماتت في الفقر والباقية لازالت تعاني جميع انواع الحكرة.
تعليق غير لائق
-19
2 - مغرب. الاصالة الأحد 07 يناير 2018 - 23:59
إنا لا افهم لماذا لا يقوم المغرب باتبات لذا الامم المتحدة بالن الجزائر هي الممول و المنظر و المجهز و المسلح لهذه الشركة من المرتزقة المسلمات البوليزاريو ...
3 - bar الاثنين 08 يناير 2018 - 00:25
عليكم ان تتبتوا للعالم ان دولة الجزاءر ثسلح الارهاب في شمال افرقيا والساحل
والمرتزقة الارهابية
والمرتزقة الارهابية
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3