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كُتّاب وآراء
احتجاج ضد محل لبيع الخمور
الثلاثاء 09 يناير 2018 - 01:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - بنت المملكة الثلاثاء 09 يناير 2018 - 02:04
و أخيرا تحرك شي حد الله يكتر من امتالكم
2 - الحسين الثلاثاء 09 يناير 2018 - 02:21
المغرب يعيش في تناقضات في جميع الميادين
مامعنى ان ندعي اننا دولة اسلامية ويحكمنا امير المؤمنين وعندنا وزارة الاوقاف ورابطة علماء المغرب المحمدية الى غير ذالك من المؤسسات التي يفرض ان تحمي بلادنا من هذه الخبائث التي تخرب شبابنا والله المستعان..
مامعنى ان ندعي اننا دولة اسلامية ويحكمنا امير المؤمنين وعندنا وزارة الاوقاف ورابطة علماء المغرب المحمدية الى غير ذالك من المؤسسات التي يفرض ان تحمي بلادنا من هذه الخبائث التي تخرب شبابنا والله المستعان..
3 - Polar الثلاثاء 09 يناير 2018 - 02:41
Allah yarda 3likoum
Ma3andi man salkoum
I went to visit my country, I found myself banging shoulders with drunkards, trying to buy alcohol in Marjanne, the weird thing is that they have alcohol mixed with general merchandise, going through the same register.
Even here in the US, supermarkets always seperated general merchandise from the Alcohol section, it's not till lately, that some stores, started to put alcohol in their srores.
3ajab, hada, they want to impose alcohol even in the residential areas.
And by the way, here in the US, before a permission for an alcohol store is granted, the city sent invitation to the residents, and have them go through a public hearing, then they vote whether they want to allow it or not.
Although lot of people drink here, , most of the time they don't allow alcohol stores in their area, let alone nahno Almouslimin.
Ma3andi man salkoum
I went to visit my country, I found myself banging shoulders with drunkards, trying to buy alcohol in Marjanne, the weird thing is that they have alcohol mixed with general merchandise, going through the same register.
Even here in the US, supermarkets always seperated general merchandise from the Alcohol section, it's not till lately, that some stores, started to put alcohol in their srores.
3ajab, hada, they want to impose alcohol even in the residential areas.
And by the way, here in the US, before a permission for an alcohol store is granted, the city sent invitation to the residents, and have them go through a public hearing, then they vote whether they want to allow it or not.
Although lot of people drink here, , most of the time they don't allow alcohol stores in their area, let alone nahno Almouslimin.
4 - nassim الثلاثاء 09 يناير 2018 - 02:46
Salam O alikoum
In our constitution, it's is prohibited to sale Alcohol to muslims. In downtown Casablanca most residence were French, jews few Italians and . And among the city laws or policies was applying that amendment giving permission to groceries to sale KHAMR just for no muslims. Now, what 's amazing that the owners of groceries and the housekeepers of those foreigners are muslims. Nowadays we see Alcohol all over the place. No need to travel to get drink. The store is just round the corner close to mosque and easy to purchase in black market. And if you can't afford a bottle, Google places at Dreb Sultan for just a glass or two base to your budget. And please no drinking and driving OK. So support our citizens anywhere to stop this mounkar before hospitals became over booked becaUse of the MOTHERS OF KHABAYITE.
In our constitution, it's is prohibited to sale Alcohol to muslims. In downtown Casablanca most residence were French, jews few Italians and . And among the city laws or policies was applying that amendment giving permission to groceries to sale KHAMR just for no muslims. Now, what 's amazing that the owners of groceries and the housekeepers of those foreigners are muslims. Nowadays we see Alcohol all over the place. No need to travel to get drink. The store is just round the corner close to mosque and easy to purchase in black market. And if you can't afford a bottle, Google places at Dreb Sultan for just a glass or two base to your budget. And please no drinking and driving OK. So support our citizens anywhere to stop this mounkar before hospitals became over booked becaUse of the MOTHERS OF KHABAYITE.
5 - المعقول حال عينيه الثلاثاء 09 يناير 2018 - 03:30
إلى ذلك الشخص الذي يعيش في أمريكا و بغا يعيق علينا بالإنكليزية ركيكة ديالو
أولا مرجان ما بقاش كايبيع شراب سنين هادي.
ثانيا امريكا هي أكبر منتج ومستهلك للخمور على وجه الأرض و يعتبر من الركائز الأساسية في الثقافة و الإقتصاد والحياة الإجتماعية للأمريكيين. و المشروبات الكحولية أرخص ب 5 مرات من ثمنها في المغرب و الإشهار عنها علني ف الشارع والتلفاز وحتى في الملاعب الرياضية...
أنت تعتاش على أموال الخمر لماذا لم تذهب ل أفغانستان أو السعودية مثلا هههه
ولا لقيتي بلي السكايرية ولكفار كايتعاملو حسن من المتدينين وصحاب لحية ولفوقية ؟؟
الخمر وسكايرية هما أكبر داعم و منفعة للعالم والاقتصاد أكثر من أي دين أو عقيدة على وجه الأرض. سكايري كايصرف و صحاب دين كاينصبو على عباد الله وكايخزنو لفلوس
أولا مرجان ما بقاش كايبيع شراب سنين هادي.
ثانيا امريكا هي أكبر منتج ومستهلك للخمور على وجه الأرض و يعتبر من الركائز الأساسية في الثقافة و الإقتصاد والحياة الإجتماعية للأمريكيين. و المشروبات الكحولية أرخص ب 5 مرات من ثمنها في المغرب و الإشهار عنها علني ف الشارع والتلفاز وحتى في الملاعب الرياضية...
أنت تعتاش على أموال الخمر لماذا لم تذهب ل أفغانستان أو السعودية مثلا هههه
ولا لقيتي بلي السكايرية ولكفار كايتعاملو حسن من المتدينين وصحاب لحية ولفوقية ؟؟
الخمر وسكايرية هما أكبر داعم و منفعة للعالم والاقتصاد أكثر من أي دين أو عقيدة على وجه الأرض. سكايري كايصرف و صحاب دين كاينصبو على عباد الله وكايخزنو لفلوس
6 - Alcohol الثلاثاء 09 يناير 2018 - 03:33
في الولايات المتحدة الأمريكية، كثير من المدن حاربت بيع الخمور في الأحياء السكنية، بفضل إتفاق السكان.
وسميت هذه المناطق الخالية من الكحول ب" المناطق الجافة" " dried areas"
تباع المشروبات الكحولية في المحلات الكبرى منعزلة عن المواد الغذائية.
وعند شرائها، من الواجب أن تدلي ببطاقة التعريف للتأكد من سن الرشد عند مراودة الشك لأي من مسؤولي المحل التجاري.
شكراً هسبريس
وسميت هذه المناطق الخالية من الكحول ب" المناطق الجافة" " dried areas"
تباع المشروبات الكحولية في المحلات الكبرى منعزلة عن المواد الغذائية.
وعند شرائها، من الواجب أن تدلي ببطاقة التعريف للتأكد من سن الرشد عند مراودة الشك لأي من مسؤولي المحل التجاري.
شكراً هسبريس
7 - من كاليفورنيا الثلاثاء 09 يناير 2018 - 03:39
الاخوان المعليقين المحترمين من امريكا ! ياريث تكتبوا بالعربية لان هدا الموقع بالعربي حتى يفهموا الناس الآخرين وحتى انا نفهم ههههه وسمحوا ليا .
8 - نجيب usa الثلاثاء 09 يناير 2018 - 03:45
جاء في أحد التعاليق " بفضل الدستور ، المغرب يعيش في سلام " فقط للتذكير : أن السلم والسلام ، الأمن والأمان بفضل الله تعالى وحده ، ونسأل الله تعالى على يدومها علينا نعمة و يحفظها من الزوال آمين.
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