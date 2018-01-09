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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إطلاق خدمات شكاية.ما

إطلاق خدمات شكاية.ما

الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - omar الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:58
هل هو موقع لتتبع الشكايات وإيجاد حلول لها، أو كالعادة موقع للواجهة والاستهلاك الاعلامي
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6
2 - شوف مزيان الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:03
اول شكاية تنقدمها هو انه كين الموظف ليمالاقي مايكل تيخلص الضو الماء الكراء او تيجلس الضس او كاين موظف تتخلص كتر من 10الملاين بغض النظر عى التعويضات
واش بحال بحال.؟
بغيت نعرف شكون ليمحرشكم علينا
؟
اونزيد تاني هداك لمخدامش لا درهم10 فرنك
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5
3 - حلم الوحدة الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:06
تقديم الشكاية أمر متاح حتى فيما قبل لكن المهم هو التعامل معها ووضعها في صلب الإهتمام فتح البوابة أمر مشجع لكن التنفيذ هو الجوهر والأهم
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6
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