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كُتّاب وآراء
نفخ النقط في الامتحانات
الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - harrokki الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:43
Est-ce que vous avez déjà vu ou entendu qu'un élève ou étudient redoubler une classe à l'école privée ????? Les marocains sont très forts on a corrompu même
Le savoir , il suffit de payer et votre enfant réussi toutes ses classes même s'il est abruti même s'il est bête comme un pied . l'école privée a détruit l'enseignement
Le savoir , il suffit de payer et votre enfant réussi toutes ses classes même s'il est abruti même s'il est bête comme un pied . l'école privée a détruit l'enseignement
2 - Bacheliere الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:01
نحن نعيش سكيزوفرينية في التعليم المغربي كان خصوصيا أو عموميا فكلاهما سيان تنخرهما الأمراض والأوبئة. يجب أن يكون تغيير في الرؤى بالنسبة للتلاميذ والاساتذة وأولياء الأمور ﻷن طلب العلم ليس لما نسميه " نقطة " أو "منصب" بل هو أبعد من ذلك. ويجب أن نشجع القراءة لأنها مفتاح تنوير العقول. ثانويتي مثلا مفرغة من الكتب عدا بعض المؤلفات الغثة لا تسمن ولا تغني من جوع إذا ما أراد أحد التلاميذ القيام ببحث. وا أسفاه على تعليمنا.
3 - talal الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:04
انا لما كنت في الثانوية 1993 احسن واحد فالمدرسة كان كيجيب 15... دبا انا انجنيور فالمركان. ولكن دابا اضعف نقطة 14... واو....
4 - midou الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:30
كل فعل له ردة فعل . الوزارة قامت باجراءات غير منطقية بتاتا فهي تحمل فشل التلميذ للاستاذ مباشرة كان التلميذ الة يجب على الاستاذ ان يصلحها وهذا خطأ يظهر ظعف القاءمين على المنظومة التربوية . ارادت الوزارة تحريض المجتمع ضد الاستاذ ولكن السحر انقلب على الساحر. هذه الاجراءات لا علاقة لها بالتقويم بتاتا. وهذه التصريحات تظهر بداية وعي المجتمع بالسياسة المتبعة من طرف النظام. من الان وصاعدا لن يعرف مستوى التلاميذ الحقيقي
5 - jamit الثلاثاء 09 يناير 2018 - 22:39
في اعدادية الاطلس بانزكان ارسل مدير الاعدادية لمجموعة من الاساتذة توضيح حول النقط المتدنية للتلاميذ وهذا يعني كانه يطلب منهم بطريقة غير مباشرة بنفخ النقط
ما هو رايكم في ذلك ?
ما هو رايكم في ذلك ?
6 - الوطنية الثلاثاء 09 يناير 2018 - 22:53
ما دمنا نعمل على الكم وليس الكيف سواء في المدرسة العمومية او الخصوصية ثم في الاخير نرفع من النقطة لان التعلمات المطلوبة لم يتحقق هدفها سيظل التعليم في بلادنا فاشلا مائة في المائة خاصة وان التلميذ ولا الاسرة ترغب في النقطة فقط بشتى الطرق بالغش بالساعات الخصوصية بالتعاطف وو
7 - Khalid الثلاثاء 09 يناير 2018 - 23:20
Retournons au système ancien et tout rentrera dans l'ordre. Ni examen régional, ni examen national, ni alternance des matières, que tout soit comme auparavant. Il faudra aussi contrôler de près les écoles privées qui vendent un enseignement de basse qualité; je pense que celles-ci qui ont ajouté à la crise
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