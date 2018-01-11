24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟
- السوق الأسبوعي الجديد بخريبكة .. أبواب مفتوحة وتجارة موصدة
- مقاومون غرباء في وطنهم ..
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
- ما هي الشهور الأمازيغية؟ وكيف اخترعت السنة الأمازيغية والهجرية؟
- وثيقة المطالبة بالاستقلال
- سابقة من نوعها .. الجزائر تصدر أول بيان رسمي باللغة الأمازيغية - (95)
- الملك يعين العلمي رئيسا للجنة ترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2026 - (80)
- العطل الرسمية .. من استقلال المغرب إلى عهد الملك محمد السادس - (59)
- "جدل الصيد" بين الاتحاد الأوروبي والمغرب .. بروكسيل تتشبث بالرباط - (49)
- قرار "ميلشيور" يشوش على اتفاق الصيد البحري بين المغرب وأوروبا - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مع زوجة المهداوي
الخميس 11 يناير 2018 - 10:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
1 - عبد الحق . الخميس 11 يناير 2018 - 11:37
تغول المخزن كان نتيجة المواقف المتخاذلة للسواد الأعظم من الشعب المغربي الذي اختار الخضوع والاستكانة رغم الأوضاع المزرية التي تتفاقم يوما بعد يوم بسبب الفساد الاداري والمالي . فك الله أسر الزميل حميد المهداوي وباقي معتقلي الحراك الشعبي .
2 - Vaudois الخميس 11 يناير 2018 - 11:51
La presse n’a aucune liberté dans ce pays on dicte au journalistes ce qu’il veulent dire
Et Monsieur almahdawi il a touché la ou ça fait mal c’est pour cette raison qu’il veulent le détruire comme Rachid neni......
Et la listes est longue.
Et Monsieur almahdawi il a touché la ou ça fait mal c’est pour cette raison qu’il veulent le détruire comme Rachid neni......
Et la listes est longue.
3 - م المصطفى الخميس 11 يناير 2018 - 11:57
سيدتي الفاضلة لا أحد يرحب بما تعرض له الصحافي المقتدر المهداوي، ولا شك أنه كان يحرك ملفات خطيرة في صالح الشعب من طبيعة الحال، ولا أحد يشك في وطنيته الصادقة، لكن في نفس الوقت كان عليه أن يضع لنفسه خطوطا حمراء لا يتعداها. وهذا ما وقع فيه للأسف الشديد.
نرجو الله تعالى أن يخرجه من المحنة التي يعاني منها هو وأسرته، وما ذلك على الله بعزيز.
نرجو الله تعالى أن يخرجه من المحنة التي يعاني منها هو وأسرته، وما ذلك على الله بعزيز.
4 - كمال الخميس 11 يناير 2018 - 12:19
دولة ديموقراطيه قلاك ههههههه
كل من يتحرك في الاتجاه المعاكس الا و مصيره غياهب السجون مع التعذيب طبعا.
لا بد للشعب المغربي ان يفعل شيئا ما وبسرعة لايقاف هولاء المعجرفبن عند حدهم فقدت طغو كثيرا. والسلام
كل من يتحرك في الاتجاه المعاكس الا و مصيره غياهب السجون مع التعذيب طبعا.
لا بد للشعب المغربي ان يفعل شيئا ما وبسرعة لايقاف هولاء المعجرفبن عند حدهم فقدت طغو كثيرا. والسلام
5 - أستاذ الخميس 11 يناير 2018 - 13:11
سيدتي ما عليكي إلا بالصبر ثم الصبر.المخزن ** يريد من خلال تأجيل محاكمة حميد المهداوي لمرات عديدة تعذيبكم وإذلالكم جميعا.المخزن لا يهمه يوسف ولا سلافة بقدر مايهمه حماية الفساد والمفسدين.المغرب يمشي نحو الهاوية بخطى ثابثة فالإقتصاد منهار والبطالة في إرتفاع والتعليم في إنحدار وحقوق الإنسان في تراجع رهيب والصحة تعيش مشاكل جمة والإجرام في إرتفاع مستمر والمعيشة تتقهقر يوم بعد يوم والظلم والحگرة في كل مكان.إقتربت النهاية يا قراء هسبريس. المرجوا النشر ....
6 - الرد الكاسح الخميس 11 يناير 2018 - 13:14
نحن ضد الاستبداد ولكن من الجتين من طرف الولة ومن طرف الصحفي. مع الأسف المهداوى كان يكتب ويقول مايريد ولم يعتقله أحد. وبعد أن أدخل نفسه في التخابر ضد أمن الدولة ولم يبلغ عن ذلك يصبح في عداد الخونك وهناك تسجيلات صوتية وما على محاميه الا تبيان العكس والا مصيره السجن. مع الأسف الكثير منا يتعاطف مع الجهة الضعيفة وهذه الجهة ليست دائما بريئة.
7 - صقر الخميس 11 يناير 2018 - 13:24
الزمن يدوب الحديد. زوجة حميد غيرت نبرة كلامها من التهديد والوعيد الى الشكوى. هذا ما جناه المهداوي على أسرته وهو السبب لأنه لم يفكر بالعواقب. قلب عليها ولقاها.
تعليق غير لائق
-11
8 - زعبول الخميس 11 يناير 2018 - 13:26
لكل فرعون جعل الله له موسى، فلا تبتإسوا، فإن الله يسمع و يرى.
قَالا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى، قَالَ لا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى .
قَالا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى، قَالَ لا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى .
9 - almohajer الخميس 11 يناير 2018 - 13:40
سياد نعام يلقاها يلقاها.كوكان داخل سواق راسو ميوقعلو والو.ولاكن لي كيتحدى دولة يستاهل
تعليق غير لائق
-25
10 - br.baha الخميس 11 يناير 2018 - 13:45
المهداوي هو من جنى على نفسه و على أسرته بتهوره و عدم مصداقيته كصحفي يكتفي بنقل الخبر إلى صحفي يأجج الصراع و محرض للعصيان المدني مدفوع الأجر من جهات لا نعرفها
تعليق غير لائق
-17
11 - الوجدي الخميس 11 يناير 2018 - 13:46
الالا واش راكي زعما ما عارفاش بان المهداوي دارهالو لسانو.... الالا... من صمت نجا
تعليق غير لائق
-31
12 - عاجل الخميس 11 يناير 2018 - 13:54
" اخوتي المغاربة السلام عليكم"،بهذه الجملة كان السيد الكريم المهداوي يفتتح أشرطته المصورة التي كانت تعرض في بديل.
اه اه اينك يا سي المهداوي واينكم يا رجال بديل،استطاع النظام ان يسكتكم جميعا بل ويرمي بكم في السجون،يا له من نظام دكتاتوري مجرم!!!!
اه اه اينك يا سي المهداوي واينكم يا رجال بديل،استطاع النظام ان يسكتكم جميعا بل ويرمي بكم في السجون،يا له من نظام دكتاتوري مجرم!!!!
13 - صخر الخميس 11 يناير 2018 - 14:19
لا أرى أي تعاطف مع هذه السيدة من خلال التعاليق. وهذا يبرهن أن زوجها يستاهل ما يجرى له.
14 - الله الوطن الشعب الخميس 11 يناير 2018 - 14:51
كل من يفظح النهاب المفسد الكبير يكون مصيره السجن والتعذيب
15 - حمودة الخميس 11 يناير 2018 - 15:03
... من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ظفائرها يا ولدي مفقود مفقود مفقود
16 - majid-canada الخميس 11 يناير 2018 - 15:04
il ne se base pas sur des faits réel ,et parle dans la folie et faut qu<il assume sa responsabilité ,relaxe mahdaoui
17 - با كروم الخميس 11 يناير 2018 - 15:28
والله أننا نحمد الله أن في المغرب قوة أمنية وقوانين تحمي 99،99 في المائة من الشعب المغربي الطيب القنوع الذي يجتهد من أجل تحسين وضعيته المعيشية في ظل القوانين التي تحميه من الديماغوجيين وأنصاف المتعلمين الذين لا يفهمون مضامين النصوص القانونية ويطلقون العنان لغرائزهم الشيطانية التي تعود عليهم بالويل والتبور وعظائم الأمور بحجة الدفاع عن المظلومين من الشعب وهي أكبر كذبة في التاريخ لأن أمثال هؤلاء سرعان ما يركلون الشعب حينما يركبون على كرسي السلطة ...في المغرب شباب حاصل على أعلى درجات العلم ويعملون بصمت وأناة لبناء أسرة قنوعة تعيش بكرامة وهو أقصى أهدافها ، لا يتدخلون فيما لا يعنيهم ولا يعني أسرتهم ، أما من أراد الشهرة والبهرجة فعليه أن يتحمل مسؤولية عنترياته الفارغة .. نريد شبابا يعمل بصمت لبناء وطنهم لا شبابا انتهازيا يبحث عن مصالحه بحجة الدفاع عن الشعب .ومن تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وجنى على عائلته والله فوق الجميع
المجموع: 17 | عرض: 1 - 17