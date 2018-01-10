24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. عشرات الباعة الجائلين يرفضون الالتحاق بأسواق القرب في سطات (5.00)

  2. في ذكرى الفنان الأمازيغي امبارك أولعربي .. صوت الهامش المنسي (5.00)

  3. مقاييس جديدة للتساقطات المطرية على المملكة (5.00)

  4. أمين باسي يرفض اللعب بالمنتخب الأولمبي المغربي (5.00)

  5. قانون تنظيمي أم تعطيلي للأمازيغية؟ (5.00)

قيم هذا المقال

1.50

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | صناع الدراما وسط الغضب

صناع الدراما وسط الغضب

الأربعاء 10 يناير 2018 - 14:55

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - متتبعة الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:10
تحية للفنانين الذين يقدرون المشاهد والذين حرمنا منهم ومن أعمالهم الوازنة.لكني لاحظت وجود شخص لا أرى أن مكانه بينهم لأن ما يقدمه يسيء للفن المغربي لذا أتساءل عن انضمامه لهم (س.ن)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
2 - شوف تشوف الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:20
على ذكر ما جاء في تصريح الفنان سعيد الناصري بأن الفنان هو أرخص مكاين فهاد لبلاد أقول له فربما ما يتعلق بالميدان السينمائي فربما كلامك صحيح ولا يمكن أن نزايد على أحد ولاكن يبقى الشعب هو أرخص من أي كائن موجود في هاته الدولة والأسباب كثيرة ولا سبيل لذكرها فنحن مغاربة ونعلم ما يجري في هاذا الوطن .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
3 - عيسى الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:24
اش درتوا لهاد البلاد سواء انتوما ولا هادوا لي على ساحة الأن تنخلص الاعلام وحتى اداعة متفرح دعيناكم الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
4 - محمد أيت بريم الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:26
أش من وقفة إحتجاجية و لا التنديد.هاذ الممثلين كلهوم كبرو و قدامو...و الديفو لي فينا متنبغيوش نعطيو فرصة للشباب تنبخيو بت نبت.لي شد شي بلاصة يبقى يأكل فيها تيموت....لعيان فيهوم عندو عقار و مشروع..ويبداو يبكيو علينا....نتوما بعدا أش من درامة قدمتو لينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
5 - HICHAM الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:36
نتا بعدا آسي الناصيري آش بينك أو بين الفن؟
أو زيدون ناس كببر منك ؤ قدم منك ؤ مستوى عال عليك ؤ ساكتين ؤ نتا ساير داوي غير على اللعاقة و باز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
6 - جواد الخريبكي الأربعاء 10 يناير 2018 - 16:02
تحية إجلال و تقدير كبيرين للفنان المغربي و الله تدمع العين لإهمال هاد العمالقة.

محب للفنان المغربي النزيه ارفع رأسك و صوتك ان التاريخ يشهد لك بذالك

تحية من بلاد المهجر إنكم في القلب معكم ترعرعنا و تعلمنا حب الوطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
7 - متتبع الأربعاء 10 يناير 2018 - 16:07
قناة دوزيم عامرة غي بالافلام التركية .احنا بغينا دراما مغربية وبرامج مغربية توعينا و تحترم ذكاء المغاربة في كل المجالات الصحة التعليم. الحقوق الواجبات. الوثاءق الادارية.الحفاظ على البيءة.تدبير ميزانبة البيوت .كيف تشري العقار ديالك بلا ما تشمت. كيف تشري سيارة كيف تنشا مقاولة صغيرة ومتوسطة .......المهم في كل مناحي الحياة اما دوزيم فشنو فيها غير الافلام التركية و رشيد شو مع الاسف انا لست ضد رشيد شو فالترفيه ايضا مطلوب عندو بلاصتو ولكن ماشي البلاصة كلها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
8 - marokkii الأربعاء 10 يناير 2018 - 16:07
تحية للزروالي شفت في مدينة طنجة مدة شهرين يشرب قهوة في مقهى بالبوليفار.ويقرأ الجريدة تمنيت أن اخد صورة معه ولاكني رفضت. ليك لا اجعزه وخليتو في راحته.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
9 - مواطن الأربعاء 10 يناير 2018 - 16:33
اش من فنانة يريدون الاستيلاء على ميزانية الاداعة والتلفزة والمركز السنماءي ان قانون العرض والطلب هو الفيصل سوقوا ما عندكم من ابداع في السوق وسترون قيمة ابداعكم قارنوا قيمة ابداعكم مع فنانين مغاربة لم يلجؤو الى الدولة تعرفون قيمتكم الحقيقية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - mounir الأربعاء 10 يناير 2018 - 16:39
واش من فن ولا فنانين اش كينتجو .. غير الضحك والتفلية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - سعيد الأربعاء 10 يناير 2018 - 16:59
القيامة نايضة على مدير المركز السينمائي المغربي الجديد بعد ان ازيح نور الدين الصيل لي كان يطعمهم وغادي معاهم فالستونات ديالهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - م المصطفى الأربعاء 10 يناير 2018 - 17:05
رأيت أمامي في هذا الشريط نخبة من الفنانين والمبدعين المغاربة الذين يقام لهم ويقعد في عالم الإنتاج المسرحي والسينمائي وممثلين من النوع الرفيع.
عبروا عن آرائهم ومطالبهم بأسلوب نقي طاهر ، ما علي كمواطن مغربي مقيم بشمال فرنسا إلا أن اتقدم إليهم بتحبة تقدير راجيا من الجهات المسؤولة التجاوب مع مطالبهم لأن الثقافة السينمائية والمسرحية في حاجة لمثل هذه الوجوه المشرقة...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - mohamed chiki الأربعاء 10 يناير 2018 - 17:08
أول شيء الاعلام المغربي فاشل...ثانيا الاخوة المنسوبة بالامر هرمت ويجب أن تترك مكانها للشباب الطموح والغير مدعوم...وأخيرا النهوض بالاعلام لما يساير ويواكب العصر...قتلتمونا ب(وجاع التراب)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.