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كُتّاب وآراء
تأجيل محاكمة معتقلي الحسيمة
الأربعاء 10 يناير 2018 - 13:08
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - المتتبع الأربعاء 10 يناير 2018 - 13:58
اني لاستغرب من تصريح محاميي المعتقلين من تصريحهم حول رد النيابة العامة فيما يخص الدفوعات الشكلية سادتي أصحاب البدل السوداء من يجب أن يقتنع هي الهيئة القضائية التي لها الكلمة الأولى والأخيرة وهي التي بعد النقاش تختلي للمداولة لستم انتم ولا النيابة العامة كفى ضحكا على الذقون
2 - tarik الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:28
وهاهو ناصر الزفزافي ورفاقه والعديد ديال المختطفين راهم في الحبس ولكن الاحتجاجات مازال مستمرة وغادي تبقى مستمرة سواءا في الريف او في اروبا
3 - الزمر الأربعاء 10 يناير 2018 - 17:04
السلام، وكما يقول المثل المغربي الشعبي، الكثير من الكلام وسكات أحسن.
ولا نزيد في الكلام احسن على بركة الله.
احسن الحلول المناسبة لهم هو استبعاد هؤلاء المعتقلين والمحتاجين إلى ماما اروبا . وأما الاعتراف بالدنب و الأخطاء التي ارتكبت وخاصة المعتقلين، هل هناك ضمائر حية في هدا الحراك المزيف. اتقوا الله في أنفسكم إن احسن الخطاءين التوابين . هده القظية مهزلة ومن تسبب فيها أشخاص كانو مهزلة في الحسيمة.
ولا نزيد في الكلام احسن على بركة الله.
احسن الحلول المناسبة لهم هو استبعاد هؤلاء المعتقلين والمحتاجين إلى ماما اروبا . وأما الاعتراف بالدنب و الأخطاء التي ارتكبت وخاصة المعتقلين، هل هناك ضمائر حية في هدا الحراك المزيف. اتقوا الله في أنفسكم إن احسن الخطاءين التوابين . هده القظية مهزلة ومن تسبب فيها أشخاص كانو مهزلة في الحسيمة.
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