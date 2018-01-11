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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | صرخة مستخدمة بابن رشد

صرخة مستخدمة بابن رشد

الخميس 11 يناير 2018 - 00:30

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1 - العبدي الخميس 11 يناير 2018 - 01:30
عيب و عار ان تكافئ الدولة مستخدميها بهده الطريقة عليها ان تصلح الوضع قبل فوات اﻻوان قال الرسول (ص) ومن يغلل ياتى بمن غل يوم القيامة.
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