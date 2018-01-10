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كُتّاب وآراء
موظفة تحرق جسدها بالبيضاء
الأربعاء 10 يناير 2018 - 19:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - حياة الأربعاء 10 يناير 2018 - 19:18
لاحول ولا قوة الا بالله المشاكل كيعاني منها الكثير الصبر هو الحل خرجات على راسها وشوهات جسدها وما دارتش حساب ولدها وزوجها للي خلاتهم ضايعين علاش عصات الله ودارت جريمة في حق نفسها كانت على الأقل تصبر وطلب الله يعاونها ويصبرها.وربي كريم الله يشفيها ويرد بها......
2 - خليلوفيتش الأربعاء 10 يناير 2018 - 19:31
الضغط يولد الإنفجار هذا هو حال المواطن المغربي الكل أصبح يرمي باللائمة على الآخر في جميع القطاعات بدون إستثناء .فرأفة بنا يا من يهمهم أمرنا الرأفة من فضلكم.
3 - Rachid ERRCHIDIA الأربعاء 10 يناير 2018 - 19:45
(وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30))
4 - Jaouad wald fes الأربعاء 10 يناير 2018 - 20:01
شيء عادي في هدا البلد حتى وإن انتحر نصف الشعب لن يكترث المسؤولين لأن همهم تكديس الثروة.
5 - marrakechia الأربعاء 10 يناير 2018 - 20:33
هذا اخبار و لكن يجب التحقيق هل فعلا هاته هي الاسباب ام هناك فساد وراء هاته العملية.
6 - حلالة 59 الأربعاء 10 يناير 2018 - 20:45
كل شخص قابل للتغيير. حسب وضعه الاجتماعي و خصوصا المادي. المسكينة كانت ضحية فكرها الهش .لم تستطع المقاومة. الأسر اصبحت تتفكك. الشباب اصبح ينتحر العجزة معظمهم اصبحوا يتسولون. الدعارة بكل الألوان. النساء اصبحن يخاطرن ببيع القرقوبي..... لا تلومونها رغم خطءها. و ادعون لها بالشفاء العاجل لتعود لزوجها و لابنها ان شاء الله........ احبك يا وطني
7 - JALAL الأربعاء 10 يناير 2018 - 21:18
Rien ne marche dans ce pays et chez ce gouvernement ni fonction ni social ni droit de l'homme ni avenir.
8 - معيار الكفاءة.......!!!! الأربعاء 10 يناير 2018 - 21:24
معيار الكفاءة.....!
معيار الكفاءة......!
معيار الكفاءة......!
التفويضات تمنح لمن هو كفء....
له خبرة....نزيه....جدي....مسؤول
المشكل هو حينما قررت الحكومة
في هذه السنة منح تعويضات...
لرؤساء المصالح.....ابتداء من 2018
اخذ المسؤول السياسي يزيل
التفويض ويمنحه لمن لا تجربة له
يخدم مصالحة...انتهازي..واناني
ومخروض....متعاطف مح حزبه....
الزبونية...والقرابة....من اجل ان
يستفيد من هذا التعويض الذي
سينفذ ابتداء من هذه السنة.....!
ضارب عرض الحاءط ..معيار الكفاءة
والتجرية...والخبرة.....!
والانسان الاناني....الانتهازي..الوصولي....ليس
له مبادء....ولا يمكن ان ينتحر او
يحرق نفسه.....لانه جبان...جبان...!
لاكن المسؤول الذي له مبادء....
ونزيه...وجدي....لا يرضى بالظلم
فيمكنه ان يقدم على فعل مثل
هذه الاشياء......في علم النفس
معيار الكفاءة......!
معيار الكفاءة......!
التفويضات تمنح لمن هو كفء....
له خبرة....نزيه....جدي....مسؤول
المشكل هو حينما قررت الحكومة
في هذه السنة منح تعويضات...
لرؤساء المصالح.....ابتداء من 2018
اخذ المسؤول السياسي يزيل
التفويض ويمنحه لمن لا تجربة له
يخدم مصالحة...انتهازي..واناني
ومخروض....متعاطف مح حزبه....
الزبونية...والقرابة....من اجل ان
يستفيد من هذا التعويض الذي
سينفذ ابتداء من هذه السنة.....!
ضارب عرض الحاءط ..معيار الكفاءة
والتجرية...والخبرة.....!
والانسان الاناني....الانتهازي..الوصولي....ليس
له مبادء....ولا يمكن ان ينتحر او
يحرق نفسه.....لانه جبان...جبان...!
لاكن المسؤول الذي له مبادء....
ونزيه...وجدي....لا يرضى بالظلم
فيمكنه ان يقدم على فعل مثل
هذه الاشياء......في علم النفس
9 - Jawad الأربعاء 10 يناير 2018 - 21:34
Mais c quoi ce desordre ! Un fonctionnaire doit executer les ordres, il est payé par l argent du peuple marocain, alors cette fonctionnaire doit executer er non pleurnicher ,, il y a des fonctionnaires qui sont mutés de casablanca jusqu a dakhla et ne disent rien, alors que celle ci elle est mutée d un quartier de casa à un autre quartier de casa et elle fait torut ce spectacle !! C devenu une mode au maroc, celui qui n est pas content avec une decision , il se brule !! Alors dés qu il sorte de l hopital , il doit etre remis a la place ou il doit aller !! C trop,, um fonctionnaire est un employé de l Etat avec un salaire entrain de dormir dans les bureaux et ils veulent garder leurs privileges
تعليق غير لائق
-19
10 - NOUMRI الأربعاء 10 يناير 2018 - 21:42
مهما كانت الظروف و الأسباب فهدا ليس مبررا للقيام بهدا العمل الشنيع و أسأل الموظفة مادا ربحتي من كل هدا لدى يجب طردها من الوظيفة العمومية و في جميع الحالات سيتم دلك لأنه بعد الحروق التي تعرضت لها فلن تشتغل مرة أخرى و بهدا التصرف الأحمق ستدخل عائلتها في أزمة مالية ...
11 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 10 يناير 2018 - 22:09
مهما كانت ظروفها يجب القيام العمل الجيد المخاصمة في الادارة ممنوعة . اصلا كان ان تطرد أو تنقل الى مكان آخر . فالمشاكل الكل يعاني المشاكل في هذا الوقت حتى شئ ما سهل في هذه الدنيا . اذا كان ولدها فعلا اغتصب فهناك اتجاه الى المحاكم . ولا تسسب حالتها لخطر بهذ الطريقة البشيعة
12 - مكلوم الأربعاء 10 يناير 2018 - 22:17
ليس من شيم الإسلام مثل هاته الأفعال .
لكن الله المستعان . الضغط يولد الانفجار .
لكن الله المستعان . الضغط يولد الانفجار .
13 - khalid الأربعاء 10 يناير 2018 - 22:52
السياق الزمني لكل ما يحدث بالمغرب ينذر بإقتراب ساعة الصفر، حينها ستكون محركات طائرات الهيليكوبتر مشغلة ليلا و نهارا و مستعدة للفرار من الطوفان الشعبي في أي لحظة، المفسدون المجرمون ناهبوا عرق و ثروات الشعب يفهمون جيدا هذا السيناريو و يعلمون حتما إقتراب الموعد.
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