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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ضحايا سنوات الرصاص

ضحايا سنوات الرصاص

الأربعاء 10 يناير 2018 - 18:34

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1 - mo belg الأربعاء 10 يناير 2018 - 19:16
Ils ont trouvés le sujet où Ils vont trompés le peuple miskine
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2 - bouzerzi الأربعاء 10 يناير 2018 - 22:51
ضحايا سنوات الرصاص او المنغنيز هو الشعب المغربي ا لدي لم ينل سوى الفقر والبؤس بسبب صراعكم من اجل السلطة مع القصر
انصحكم بالاحتجاج غلى من استغل سداجتكم ا سيادكم ورموز نضالاتكم اللدين عرفو كيف يضربون ثحث الطاولة فسكنواالفيلاث وملؤوا الكونتات وركبو اخر الموديلاث
ومازالو
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