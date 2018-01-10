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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الأمن يمنع احتجاج طاكسيات

الأمن يمنع احتجاج طاكسيات

الأربعاء 10 يناير 2018 - 20:12

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Redouane الأربعاء 10 يناير 2018 - 23:12
السلام ....كما يقال بالدارجة تجمعوا غا نقيلات ....سماهم على وجوههم ..لا زين.....حنا مع uber et Karim ...
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18
2 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 10 يناير 2018 - 23:21
يارب وقتاش انتهناو من هذا النوع النقل العمومي.احتجاج طاكسيات طيبونا به وبغينا (الميترو) اعباد الله وبغينا خط الترام جديد في كل مدينة كبيرة بالبلاد . وبغينا طاكسي (navette) هي لي تخدم في الميدان الحضري فقط . وبغينا الحافلات جديدة . وبغينا اعباد الله إنشاء قطارات إقليمية
la mise en place des train régionaux pour facilité le transport public
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19
3 - مواطن بيضاوي الأربعاء 10 يناير 2018 - 23:27
تهديد الدولة لا يخدم مصالح بلطجيين عصابات الطاكسيات ... كل هذه المجموعة هم بلطجيين مدفوعين الأجر من عصابات الگرايم و السماسرة. الحل الوحيد لدولة هو خوصصة القطاع و التنافسية الشريفة. لأن ريع هو سبب تفريخ المافيات
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16
4 - Bern الخميس 11 يناير 2018 - 00:17
بسم الله الرحمن ارحيم
انا لما اركب في اي سيارة او حافلة المؤمن هو الله وحده وليس شركات الربا والنصب والانسان اليوم يرى كيف يقتصد في جيبه وخدمة احسن واكثر الطاكسيات الحمرين ماتركب فيهم حتى في سبيل الله .
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