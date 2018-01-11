24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟
- السوق الأسبوعي الجديد بخريبكة .. أبواب مفتوحة وتجارة موصدة
- مقاومون غرباء في وطنهم ..
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
- ما هي الشهور الأمازيغية؟ وكيف اخترعت السنة الأمازيغية والهجرية؟
- وثيقة المطالبة بالاستقلال
- سابقة من نوعها .. الجزائر تصدر أول بيان رسمي باللغة الأمازيغية - (95)
- الملك يعين العلمي رئيسا للجنة ترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2026 - (80)
- العطل الرسمية .. من استقلال المغرب إلى عهد الملك محمد السادس - (59)
- "جدل الصيد" بين الاتحاد الأوروبي والمغرب .. بروكسيل تتشبث بالرباط - (49)
- قرار "ميلشيور" يشوش على اتفاق الصيد البحري بين المغرب وأوروبا - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
في بيت السكوادرا
الخميس 11 يناير 2018 - 12:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - سي حميد الخميس 11 يناير 2018 - 13:22
السكوادرا شخصية مغربية فذة وعبقرية ، استطاع بفضل كفاءة نادرة، دفع صورة المغرب الى الواجهة الدولية في مجال اختصاصه كمنشط للأولترات الممنوعة قانونيا. استطاع ان يبدع في تنشيط أولترات تسببت في قتل ابرياء ساقهم حظهم العاثر إلى حتفهم في ملاعب كرة القدم بالبيضاء. استطاع بفضل مواهبه في تنشيط الأولترات ان يذكي جذوة التعصب بين مشجعي الفرق الرياضية..كما استطاع ودائما بفضل عبقريته ان يذهب بالتعصب الى ابعد مدى ليس فقط بين الفرق المتنافسة في مجال لعبة الكرة ولكن بين جماهير الفريق الواحد.الأولترات الممنوعة قانونيا تنشط الجماهير ولكن ايضا تنشط تجارة مربحة للبيع والشراء تقدر مداخيلها بالملايين .فما راي جميع "سكوادرات" اولترات الفرق في بلدنا الحبيب؟
2 - عادل الخميس 11 يناير 2018 - 13:34
من بعد أشنو زعمى هاد سكوادر ا جاب شيئا فاد بيه المجتمع لا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفتنة أشد من القتل
3 - مواطن الخميس 11 يناير 2018 - 14:10
اعباد الله نحن نحتاج إلى تأهيل المواطن المغربي تعليم تكوين تغيير العقليات نشر تقافة حب الوطن و الوعي يكون مسؤول يعرف ان كل البنى التحتية من جبيه وله لا يكسر البنى التحتية لا يرمي الأوساخ لكي يحافظ على نظافة بلده، فل تعلم أيها المواطن المغربي أن كل شيء ملك عام هو لك ملكك انت الحدائق الشوارع الأضواء الملاعب الرياضية الطريق العوامد الكهربائية الأشجار الشارع النقل العام الترمواي القطارات الغابات البحر الشواطئ الأثر التاريخية هذا ملكك انت أينما تحركت من طنجة إلى الكويرة كل ممتلكات العامة من ضرائب الشعب عليك ان تحافظ عليها المغرب دارنا الكبيرة كا يجمعنا كلنا، فل نحافظ عليه اذا كنا نريد ان نصبح أمة عظيمة متحضرة تفتخر بوطنها لا تكسر لا تأكل و ترمي الأزبال في أي مكان بل حافظ على وطنك و ارمي الأوساخ في مكانها المخصص تكون مواطن فاعل لديك وطنية
4 - مغربي غيور الخميس 11 يناير 2018 - 14:15
بطل فاز بكل بطولات العالم في جميع المجالات من حرض و مسؤول عن قتل أبرياء أصبح بطل واش هذا هو المثال للشباب؟ فراغ عند الناس مكاين ما يدار لا تعليم لا تكوين لا مهنة لا مستوى
7 - مروى الخميس 11 يناير 2018 - 15:03
بسبب أمثال هدا الشخص زهقت أرواح بريئة. أتمنى أن تكون قد تغيرت إلى الأفضل. لم نسمع في حياتنا الجمهور يكسر الكراسي و يخرب الملاعب في حياتنا حتى جاء ما يسمى بالألترات. الجمهور في الماضي كان متحضر ومتخلق يشجع فريقه ويحترم ضيفه واليوم الله يهديهم أصبح الجمهور متعصب يستعمل جميع أنواع المخدرات عراة حفاة يصرخون في الملاعب و يكسرون ويخربون للأسف. بناء ملعب يتطلب يتطلب أموال ضخمة وجهد و زمن طويل من أجل اتمامه ثم تأتي شردمة محششة تهدم كل شيء في ثواني.لنتقدم و نساعد جميعا في البناء. أدخل إلى الملعب و شجع فريقك بطرق متخضرة و لا تكسر الكرسي التي تجلس عليه. كفى فوضى والله يهدي الجميع
8 - صراحة الخميس 11 يناير 2018 - 16:28
اشمن شخصية الله يهديكم وسبروا تخدموا وتعريوا على كتافكم وبقاو تابعين تقليد الاوروبيين في الأشياء التافهة .
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8