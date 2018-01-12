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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | محنة تلاميذ بوجمعة

محنة تلاميذ بوجمعة

الجمعة 12 يناير 2018 - 20:47

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - zemmouri الجمعة 12 يناير 2018 - 21:13
لا حياة لمن تنادي هذه المشاكل تعيشها جل المناطق النائية
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2 - le triste الجمعة 12 يناير 2018 - 21:14
ان العين لتدمع لمثل هذه المشاهد ، و اننا لا نرجوا الا فراقك يا وطني الى هناك حيث تحترم كرامة المرء .
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5
3 - kamal الجمعة 12 يناير 2018 - 23:59
ا نا بصراحة بالي كلشي مزيان...حياة مزيانة...ضيعات....اطفال نضيفين ...وسيلة نقل....اسير اولدي لتونفيت و بومية وتشوف الناس كيديرا بالفقر والجهل و الحفا....
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