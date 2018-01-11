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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | دبلوماسي أمريكي ونشيد المغرب

دبلوماسي أمريكي ونشيد المغرب

الخميس 11 يناير 2018 - 21:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - سمير الخميس 11 يناير 2018 - 21:10
ممتاز. العلم الوطني ندافع عنه إلى الأبد
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46
2 - NOUMRI الخميس 11 يناير 2018 - 21:12
برافو أعليك عزف النشيد الوطني بطريقة صحيحة و متقونة
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68
3 - مومو الخميس 11 يناير 2018 - 21:22
عازف ماهر و فنان من العيار التقيل لم يسبقل أن سمعت موسيقي مغربي أو عربي قام بمحاولة .بطبيعة الحال على آلة بيانو و من قال غير دلك فإنه ﻻ يفهم الموسيقى أو أنه من صحاب الجرة.
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54
4 - marwan الخميس 11 يناير 2018 - 21:27
الله الوطن الملك. اللهم احفظ هذا البلد و جعله آمن و ارزق أهله الخير
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42
5 - محمد رشيد الخميس 11 يناير 2018 - 21:43
عزف الدبلوماسي الأمريكي للنشيد الوطني المغربي في يوم عيد وطني ذكرى تقديم عريضة الاستقلال هو عربون صداقة بين الشعبين الصديقين، ودليل وفاء وامتنان من الشعب الأمريكي لدولة المغرب التي كانت أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة، تشكراتنا وتقديرنا لهذه الالتفاتة الحضارية الراقية.
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48
6 - حكيمة الخميس 11 يناير 2018 - 22:00
برافو على هذا الامريكي الشهم موسيقى النشيد للوطني بالبيانو روعة ....ماشي بحال الفنانين ديالنا كل يلغي بلغاه .لا اغاني ولا تاليف ولا لحن ..ها اللي كتغني الطيارة ..ها للي كتغني mutation ..ها للي كتغني عطيني ساكي ..ها للي كتغني يمشي ويجي حاجته مقضية جلول ياحسرة الفرنانة تسكت..ههه .. هالي كيغنيو. n'importe Quoi .غير كور واعطي الأعور .وزايدينها بالزديح و الرديح والشطيح .فوق الخشبة ...حتى شي ملحن أو مغني ما دار هاذه الخطوة للي دارها امريكاني .ولا احد فيهم فكر يلحن اغاني في المناسبات وطنية ... عاش الملك .
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34
7 - رسالة مشفرة ليست للقطيع الخميس 11 يناير 2018 - 22:13
هناك رسالة مشفرة في هذا الشريط، ففي الثانية 43 تمركز المصور و أمامه ساعة تعمد تصويرها و تشير للثامنة إلا ثلاثة عشر دقيقة ، و هذه اللحظة موافقة في النشيد لكلمة ــ إخوتي هيا للعلا سعيا ــ ،، فماذا تعني هذه الحركة و هذه الرسالة ؟؟ ،، أترك لكم حرية التفكير و التخمين، لكنني أشم من بعيد رائحة الحساء الأمريكي يطبخ، و ترامب لم ينسى مساندة النظام المغربي لهيلاري كلينتون ب 12 مليار سنتيم من عرق الشعب المغربي الكادح ، و السلام.
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-22
8 - مولاة لحريرة الخميس 11 يناير 2018 - 22:19
ماشي شي حاجة خارقة للعادة. انا راجلي كيغني بورن ان يواساي بكاسرونة.
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7
9 - كريم الخميس 11 يناير 2018 - 22:21
لطالما كانت الموسيقى و الفن عموما ما يقرب بين الشعوب وجمعت ما فرقته السياسة
تعلموا يا ساسة العرب و اعتبروا و لقنوا شعوبكم من روائع الفنون ما تبدعون فيه و تأسرون به قلوب العالم لعلكم تصلحون ما دمرته آلة الارهاب و زرعته فكر الطغيان و الدكتاتورية القمعية
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0
10 - elhaj الخميس 11 يناير 2018 - 22:42
Wow! That is absolutely beautiful, thank you for taking the time and honoring us all with the beloved anthem, this is actually the first time I hear it played on piano and I do admit I prefer it to the somewhat drummy-ish army style, thank you
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3
11 - عبدالله العلوي البلغيتي الخميس 11 يناير 2018 - 22:48
ما وراء السطور الحقيقية هي أن نتعلم الدروس ولندرك بأن تقدم الشعوب بالفنون وموسوعة ثقافتها وجعل الابداع والثقافة اولوية الاولويات ، هكذا يجب ان يكون المواطن ملما ومتمكنا ومواكبا للثقافات والفنون .. ولإن اسندت له اية مسؤولية سيسيرها بحس وبدهاء لأنه يتملك أغلى ما في الكون .. وسيتعامل ويتواصل باجمل اللغات حتى في دائرة الديبلوماسية ..
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3
12 - المجيب الخميس 11 يناير 2018 - 23:40
هذا الامريكي يداعب كيبورد البيانو كي يصدح بموسيقى النشيد الوطني. وأنا مغربي سأداعب بدوري كيبورد الهاتف كي اكتب ترجمة عربية لمطلع النشيد الوطني الامريكي لترقص مع ترجمة انجليزية لمطلع النشيد الوطني المغربي.♤♤♤♤ النشيد الامريكي: ♤♤♤"قولوا لي، هل شاهدتم بداية توهج الفجر♧ الذي حييناه بفخر عند آخر أشعة الغروب؟؟".♤♤♤♤ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ : Moroccan national anthem
Cradle of free men, source of lights♧land of souvereignty and peace.☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
القضية التي يمكن ان تطرح مشكلا دبلوماسيا هو هل النشيدين سيتمايلان على رقصة أحيدوس ام على رقصة الكاونتري؟؟
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2
13 - حميدة الجمعة 12 يناير 2018 - 00:00
دغدغة المشاعر استعدادا لما هو قادم من تدخل امريكي في الساحل من دبر الصحراء.
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-8
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