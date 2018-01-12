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كُتّاب وآراء
هدم براريك في مديونة
الجمعة 12 يناير 2018 - 19:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - هرم الشعب الجمعة 12 يناير 2018 - 20:15
تعليقي كالتالي :
بالدارجة : كاليك المغرب عندو ميلياديرات !!!!!
كاليك المغرب عند و الحقوقيين !
كاليك المغرب en marche !!!!
كاليك وزيرة التضامن والاسرة !!!!
بعد موت الانسان ب 40 يوم : ياكله الدود . او تبرعو لبسو les marque واسكنو في الفيلات .....رجال طوروا بلدانهم و خلوا الديكتاتوريين يلعبون بجبروتهم على الفقراء ....
بالدارجة : كاليك المغرب عندو ميلياديرات !!!!!
كاليك المغرب عند و الحقوقيين !
كاليك المغرب en marche !!!!
كاليك وزيرة التضامن والاسرة !!!!
بعد موت الانسان ب 40 يوم : ياكله الدود . او تبرعو لبسو les marque واسكنو في الفيلات .....رجال طوروا بلدانهم و خلوا الديكتاتوريين يلعبون بجبروتهم على الفقراء ....
2 - blal الجمعة 12 يناير 2018 - 20:17
ان كانت عملية الهدم قانونية فلا باس لكن ليست في هذه الظروف العصيبة من برد قارس وفي نصف السنة الدراسية.هذا الاجراء المتخذ في هذه الظروف يدل على استهتار السلطات بمعاناة الساكنة المسحوقة.وجب ذلك بداية فصل الصيف ليس الان.
3 - الحكرة الجمعة 12 يناير 2018 - 20:34
هادشي فاش حادكين غير فالهديم والترياب... شي بني شي اصلاحات شي زيادات المتقاعدين ﻻ هادشي ما خاصكش تهضر فيه..ولكن بلا من هضروا الواقع كايهضر بلاصتنا والحمد لله رب العالمين.
4 - الب الجمعة 12 يناير 2018 - 20:37
انا خلقت وكبرت ودرست في مديونة وهجرت منها منذ 30 سنة مشكل السكن الصفيحي تعرض للمزايدات الانتخابية من طرف الحاج بلكادة ولد بلفقير والمستاوي هولاا الثلاثي الفاسد راكموا كل ثروة مديونة النهب والترامي علي املاك الغير جعلهم من اكبر اغنياا البلد
5 - Abderrahim الجمعة 12 يناير 2018 - 20:38
ماشاء الله شي عايش في فلات أهاذ ناس في غدي إمشيو اين الإسعاف لهذه سيدة المسكينة .
6 - TAGADAT الجمعة 12 يناير 2018 - 20:48
L etat doit frapper fort sur cette mafia des bedonvilles derriere eux elm9edime ,les elues et les autoritees'locaux la mème chose contre la mafia de elferachas,baraka mine elfouda
7 - مواطن الجمعة 12 يناير 2018 - 21:15
عمالة مقاطعات بنامسيك تقوم هده الايام باتلاف الحدائق الموجودة خلف المنازل وتركت تحرير الملك العام من اصحاب المقاهي
8 - مواطن الجمعة 12 يناير 2018 - 22:01
كولوعلينا.وجيو.علينا.المخزن.تيبغي.انقي.البلاد.باش.تكون.
في.مصاف.الدول.المتقدمة.لاكن.الله.غالب.هاد.النس.
اجتمعت.فيهم.كل.الحيال.يردون.بقعة.ولاكن.يردون.انيبنو.فيها.براكة.
اخلي.فيها.ولدو.ويرجع.هوا.اللبركة.الاولا.يصرق.الضو.الماء.
وبيع.الحرمات.انا.ارى.انه.لايوجد.اي.فقير.هناك.كلهم.سماسرة.
الناس.فياي.مكان.في.الدنيا.لهم.لولاد.والمغرب.والدين.لولاد.باش.
اطلبو.بهم.اطبوا.بهم.البقع.وعاودو.فيهم.البيع.
في.مصاف.الدول.المتقدمة.لاكن.الله.غالب.هاد.النس.
اجتمعت.فيهم.كل.الحيال.يردون.بقعة.ولاكن.يردون.انيبنو.فيها.براكة.
اخلي.فيها.ولدو.ويرجع.هوا.اللبركة.الاولا.يصرق.الضو.الماء.
وبيع.الحرمات.انا.ارى.انه.لايوجد.اي.فقير.هناك.كلهم.سماسرة.
الناس.فياي.مكان.في.الدنيا.لهم.لولاد.والمغرب.والدين.لولاد.باش.
اطلبو.بهم.اطبوا.بهم.البقع.وعاودو.فيهم.البيع.
9 - @@@med الجمعة 12 يناير 2018 - 23:36
يجب ان يعالج المشكل بعيدا عن العاطفة فهذه الشريحة الاجتماعية التي تهاجر الى المدن وتبني مساكن عشوائية لا تقوم بالبناء بدون مقابل فالسلطة تكون علي علم بادق التفاصيل في هذا الشان فيجب علي السلطات العليا ان تقوم بواجبها في مراقبة رجال السلطة عند تعيينهم على راس القيادات ومحاسبتهم قبل تنقيلهم الي مناطق اخري بعد اربع سنوات المعمول بها
10 - ezzaher mhamed السبت 13 يناير 2018 - 00:09
الي تنشوف في هده المحاين كلها فين حق المواطن في السكن فين التعليم فين الصحة فين هد الناس موالين المليارات كن كل واحد تفرد عليه يتكلف بجهة معينة وراعيوا للمساكين ما يكن هدا حالنا الشباب بدون عمل الكثير من الشابات وصلوا العنوسة المستقبل مظلم المعيشة يوم على يوم كتغلى ياربي تدير شي تأويل ديال الخير لهذه الأمة.
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