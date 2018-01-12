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كُتّاب وآراء
احتفال بالسنة الأمازيغية
الجمعة 12 يناير 2018 - 21:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
1 - ر.ن الجمعة 12 يناير 2018 - 21:11
أنا أمازيغي هناك من يريد الفتنة يطالبونها بلغة رسمية و ان تكون في كل الوثائق بماذا ستنفعنا اللغة الامازيغية لأن لدينا اللغة العربية هي لغة القران الكريم و هي اللغة الاولى بالمغرب تحياتي للجميع
2 - tkharbik الجمعة 12 يناير 2018 - 21:16
مؤسسة مضيعة للوقت لا تظيف للامازيغية اي شيء. كان الاجدر رصد ميزانيتها السنوية لبناء مستشفيات بمناطق الامازيغ في الجبال بالمناسبة هدا راي امازيغي
3 - تمغربيت الجمعة 12 يناير 2018 - 21:23
سنة امازيغية سعيدة علي جميع الشعب المغربي والله يدوم المحبة بينا وعاش الشعب المغربي..
5 - Zoghbi الجمعة 12 يناير 2018 - 21:43
طوبى لهم الاحتفال بالوهم
هنيئا لهم خزعبلات الحركيين المستمزغين
انفض يدي بشكل نهائي على البربر
هنيئا لهم خزعبلات الحركيين المستمزغين
انفض يدي بشكل نهائي على البربر
تعليق غير لائق
-21
7 - كمال الجمعة 12 يناير 2018 - 21:54
بعض المُعلقين يدعون انهم امازيغ و في نفس الوقت يهاجمون الهوية الامازيغية و يريدون ان يكون عربا اكثر من العرب انفسهم
وهذا يفضح هويتهم الحقيقية و نيتهم الاقصائية
كما انهم يحشرون الشان العقائدي في مسالة الهوية الامازيغية وكأنه لا يمكن للمسلم ان يكون مسلما لا اذا تكلم العربية لكنهم ينسون او يجهلون او يتجاهلون ان 90 في المائة من مسلمي العالم لا يتكلمون العربية و ليسوا عربا فهل هؤلاء ليسوا مسلمون
فهل الاتراك و المليزيون و الباكيستانيون و ... ليسوا مسلمون ؟؟؟
وهذا يفضح هويتهم الحقيقية و نيتهم الاقصائية
كما انهم يحشرون الشان العقائدي في مسالة الهوية الامازيغية وكأنه لا يمكن للمسلم ان يكون مسلما لا اذا تكلم العربية لكنهم ينسون او يجهلون او يتجاهلون ان 90 في المائة من مسلمي العالم لا يتكلمون العربية و ليسوا عربا فهل هؤلاء ليسوا مسلمون
فهل الاتراك و المليزيون و الباكيستانيون و ... ليسوا مسلمون ؟؟؟
8 - اساركا الجمعة 12 يناير 2018 - 21:55
بمناسبة حلول السنة الامازيغية الجديدة 2968 نقدم اطيب الاماني الى الامازيغ سكان شمال افريقيا الاصليون اولا واحرار العالم و وخاصة القائمين على الموقع الاخباري هيسبريس الرائع الذي ساهم في تنوير العقول وكذالك الجالية العربية المقيمة في شمال افريقيا متمنيا ان تدخل عليهم هذه السنة بالصحة والعافية وان تتكلل بالمزيد والانجازات
9 - محمد الزموري الجمعة 12 يناير 2018 - 22:12
سنة أمازيغية سعيدة على كل المغاربة عرب وأمازيغ من طنجة إلى الكويرة نطلب من الله تعالى أن تكون سنة خير ومحبة وموسم فلاحي جيد والرخاء إن شاء الله.
10 - محمد الجمعة 12 يناير 2018 - 22:22
انا لست امزغي لكن نحتفل بي حكوزة مند الصغر ولا نعرف مهي حكوزة الا مؤخرا
11 - حياة الجمعة 12 يناير 2018 - 22:31
الله يشافيكم حيث الى بقيتوا على هاذ حال من إعطاء أوامركم وتهديداتكم وتعنتكم وطلباتكم الوهمية المتكررة وبزززززززاف....اكيد غادي تحماقوا ويديوكم تعالجوا في مستشفى الامراض العقلية.....لغة ديال القرآن هي لغة المسلمين وووو االباقي لا يهم.....الله يعفوا عليكم
12 - ali الجمعة 12 يناير 2018 - 23:06
ماهاته إلا البداية وسوف نرى إلا ما ستؤول له الأوضاع فوالله أنها بداية لمشروع خطير الهدف منه هو التفرقة وخطاب المضلومية الدي أصبح البربر يتشدق به ماهو الا تحايل على المغاربة بجميع اصنافهم وتلك الحمولة من الحقد والعنصرية اتجاه المكون العربي ماهو الا مخطط مدروس الهدف منه هو الوصول إلى التحكم وما أدراك ماهي كلمة التحكم ولاكن هيهات فنحن لهم بالمرصاد وفد اعدر من اندر والتاريخ هو خير مجيب .
13 - هشام كولميمة الجمعة 12 يناير 2018 - 23:26
في اعتقادي لا يجب الخلط بين الأمازيغية كهوية و الدين كعقيدة...الإحتفال بالسنة كيفما كان نوعها هو خلق جو من الفرح مع الاهل و الاحباب ليس إلا...أنا امازيغي الهوية و مسلم العقيدة.مع احتراماتي للكل،استغلوا كل الأعياد و المناسبات و انشروا ثقافة المحبة و السلام التي تدعو إليها كل الأديان.....و آخرهم الإسلام.
14 - hicham 30 الجمعة 12 يناير 2018 - 23:34
إلى صاحبة التعليق رقم 11،حياة....مع احتراماتي قد وقعت في خلط بين الدين و الهوية...بحسب نظريتك فإن الشعوب الغير عربية ليست إسلامية....يقول عز و جل"و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".و لم يقل للعرب وحدهم.
15 - رأي الجمعة 12 يناير 2018 - 23:54
الى الرقم 5 الزغبي
تقول انك تنفض يدك بشكل نهائي على البربر ؟ وا مصيبتاه لقد اصابهم مصاب جلل, نحن الامازيغ سنتصل بالامم المتحدة و بصاحب الجلالة لكي نناشدك ان تعود لتضع يدك في يد البربر اتمنى ان تغير رأيك فانت لا تعلم انه بفعلك هذا سينقرض البربر من الكرة الارضية.
يا ودي سير تكون شكون داها فيك الامازيغ كانين فهاد البقعة من ارض الله منذ الاف القرون عاد يتسناوك انت الناكر لاصلك تعتارف بيهم و انت اصلا ما لقيتي شكون الي يعتارف بيك, سير ضرب دورة فاليوتوب و تلقى عرام ديال السواعدة منهم امراء يتبرؤون منكم و لا يعترفون نهائيا بعروبتكم.
تقول انك تنفض يدك بشكل نهائي على البربر ؟ وا مصيبتاه لقد اصابهم مصاب جلل, نحن الامازيغ سنتصل بالامم المتحدة و بصاحب الجلالة لكي نناشدك ان تعود لتضع يدك في يد البربر اتمنى ان تغير رأيك فانت لا تعلم انه بفعلك هذا سينقرض البربر من الكرة الارضية.
يا ودي سير تكون شكون داها فيك الامازيغ كانين فهاد البقعة من ارض الله منذ الاف القرون عاد يتسناوك انت الناكر لاصلك تعتارف بيهم و انت اصلا ما لقيتي شكون الي يعتارف بيك, سير ضرب دورة فاليوتوب و تلقى عرام ديال السواعدة منهم امراء يتبرؤون منكم و لا يعترفون نهائيا بعروبتكم.
16 - kamal الجمعة 12 يناير 2018 - 23:55
le maroc est berbere il faut que les marocains tous ensemble defend cette culture car c'est une partie d'eux. c'est l'identité marocaine et c'est il qui nous differencié de l'orient . la mort de la culture berbere sera la fin de l'identité marocaine. il sera remplacer par tt ce qui est oriental, occidental et surtout africain .mes cher marocains preserver votre precieuse identité pas que la musique, il faut voir les vertus, les principes, etudier la civilisation berbere il est tres interessant . nous focalisez pas sur la chanson. il y a pas que ça. vous aimez amlou aregan .il y a encors plus de choses a decouvrir
17 - تعليق السبت 13 يناير 2018 - 00:11
سنة سعيدة لكل الامازيغ تدوم عليهم بالخير والبركات وايضا للجالية العربية المقيمة في شمال افريقيا
18 - تمزغا السبت 13 يناير 2018 - 00:48
الغريب هو اننا نحتفل بكل السنوات التي لا علاقة لها بهويتنا وثقافتنا ونحتفل بكل الاعياد بدون مشكلة. لكن المشكل هو السنة الامازيغية وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على كره للذات وعدم مصالحة معها. فالانسان المغاربي الغير الطبيعي يكره نفسه ولغته وثقافته ويرحب بالغريب ويمجده اكثر من نفسه ويتبجح بثقافته واعتقاداته ناسيا انه ابن شمال افريقيا التي تضرب جدورها في اعماق التاريخ. فالسنة الامازيغية ضاربة في اعماق التاريخ وعلينا ان نتصالح مع انفسنا وهويتنا وتاريخنا ونحب ارضنا التي انتجتنا كأناس لهم انتماء وهوية وحضارة. لذا فهذا مفخرة لنا وارث ينبغي ان نحافظ عليه. وبالمقابل هناك نظرة اقصائية وهابية ارهابية لا تقبل الاختلاف وتريد ان تغطي كل شيء وترى اللون الاسود فقط لانها اصيبت بعمى الالوان وتريد ان تخرب كل شيء وتعرب كل شيء وتوهب كل شيء وكل من ليس مثلها فهو عدو يجب الجهاد فيه واقصائه وقتله. هؤلاء اعداء انفسهم واعداء كل ما هو ثراث ويريدون ان يخربوا كل ما هو تاريخي ليقلولوا للناس ان التاريخ قد بدأ معنا ونحن التاريخ والحقيقة والوحي وممثلي الله على الارض ويحق لنا ان ننفي كل شيء وندمر كل شيء لاننا على حق
19 - jawad السبت 13 يناير 2018 - 00:54
سنة امازيغية سعيدة علي جميع الشعب المغربي والله يدوم المحبة وعاش الشعب المغربي..
20 - الشريف الادريسي السبت 13 يناير 2018 - 01:00
انا عروبي. عن ابي وامي.
انا امازيغي، لان هويتي كمواطن مغربي هي الامازيغية.
قضية الهوية الامازيغية قضية كل المغاربة من طنجة الى الكويرة ، وقضية الجالية خارج ارض الوطن. هويتنا ومن حقوقنا كمواطنين، ولان فصيلة الدم الذي يجري في عروقنا واحدة، إذن عربي امازيغي مسلم او يهوذي او مسيحي او غير متدين، شعارنا راية واحدة وحقونا واحدة.
انا امازيغي، لان هويتي كمواطن مغربي هي الامازيغية.
قضية الهوية الامازيغية قضية كل المغاربة من طنجة الى الكويرة ، وقضية الجالية خارج ارض الوطن. هويتنا ومن حقوقنا كمواطنين، ولان فصيلة الدم الذي يجري في عروقنا واحدة، إذن عربي امازيغي مسلم او يهوذي او مسيحي او غير متدين، شعارنا راية واحدة وحقونا واحدة.
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