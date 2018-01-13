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كُتّاب وآراء
جيهان البحار تواجه مرميد
السبت 13 يناير 2018 - 11:04
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - الرجوي السبت 13 يناير 2018 - 13:57
حلقة مفيدة و بلال متعاطف مع مخرجة شابة حرمها الفاسي الفهري من المشاركة في المهرجان الوطني. شكرا على هذه الحلقة و على تعريفنا بأسماء شابة و منها جيهان التي أثبتت بهدوئها و رصانتها أن الجيل الجديد افضل من الجيل القديم الذي لازال يلهث وراء مال الدعم و في اجوبتها اشارات استنكار كثيرة
2 - Salma السبت 13 يناير 2018 - 15:29
Très bon episode qui dèvoile les souffrances d'une nouvelle generation face à une ancienne qui veut pas laisser les autres respirer. Bravo Jihan et merci BM
3 - Cinephile السبت 13 يناير 2018 - 15:45
J'ai vu son film et il est tres modeste. Cela dit, il reste que les dernierd films de Abderahman Etazi qui lui a mis les batons pour ne pas participer dans les festival national. Ironie du sort !
4 - مراد الدكني السبت 13 يناير 2018 - 16:07
أتقاسم نفس ملاحظات مرميد بخصوص فيلم خضرا حمرا. حوار ضعيف لجيهان البحار و لكن احترمت اعترافتها و هنا يظهر الفرق بين الجيل الجديد الذي يتقبل الملاحظات العملية و الجيل القديم الذي يقتلنا بالاخفاقات و لا يقبل الملاحظات
5 - عبدالسلام. السبت 13 يناير 2018 - 16:44
جهان.من.المخرجات.الشاباب.ولو.باربعين.سنة.الفرق.في.السنما.
نتمنى.لها.مزيد.من.التالق.واوصيها.ان.تحب.الاخرين.اكثر.لان.في.دالك.طريق.وصولها.
شكرا.مرميد.وشكراfbm
نتمنى.لها.مزيد.من.التالق.واوصيها.ان.تحب.الاخرين.اكثر.لان.في.دالك.طريق.وصولها.
شكرا.مرميد.وشكراfbm
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