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كُتّاب وآراء
رهان كأس إفريقيا للمحليين
السبت 13 يناير 2018 - 18:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
2 - وداع السبت 13 يناير 2018 - 20:31
مافهمتش البلد المنظم ماناقلش المباريات فالقنوات ديالو؛ أين أنتم من تنظيم كأس العالم..
3 - You السبت 13 يناير 2018 - 20:34
Est ce que klk1 peut me dire pourquoi la qualité d’éclairage est médiocre pendant la diffusion d’un match d’ouverture? La première impression est la très importante surtout nous sommes un pays candidat pour FIFA 2026. .... merci
4 - وداع السبت 13 يناير 2018 - 20:54
بعيدون كل البعد عن نتظيم كأس العالم بعد السماء عن الأرض. بلادنا للأسف الفساد ما خلا حتى مجال ينهض وبالخصوص الرياضي لأن أغللية المسؤولين لا تهمهم سوى المصلحة الشخصية والميزانيات التي ترصد..
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