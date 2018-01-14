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كُتّاب وآراء
احتفال أمازيغي بطعم الاحتجاج
الأحد 14 يناير 2018 - 00:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - عبد الهادي الأحد 14 يناير 2018 - 00:38
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في البداية اتقدم بالتهاني والتبريكات لكافة اطياف الشعب المغربي بهذه السنة الامازيغية الجديدة . وان يعم بلدنا الحبيب السلام والامن والاستقرار .
سنة سعيدة علينا كافة . وكل عام والامة الاسلامية بخير .
اسكاس امباركي اماينو
في البداية اتقدم بالتهاني والتبريكات لكافة اطياف الشعب المغربي بهذه السنة الامازيغية الجديدة . وان يعم بلدنا الحبيب السلام والامن والاستقرار .
سنة سعيدة علينا كافة . وكل عام والامة الاسلامية بخير .
اسكاس امباركي اماينو
2 - امازبغي حقيفي الأحد 14 يناير 2018 - 01:27
لو بحثتا في كتب التاريخ كلها لما وجدنا أي أثر لهذه السنة الخرافية إطلاقا فضلا على أنها لا تشمل شهورا تعبر عن دلالات معينة ،فأي سنة هذه التي لا شهور ولا عدة فيها !!!! أما الحدث الذي اختاره المروجون لهذه السنة العجيبة فهو يوم الرابع عشر من شهر يناير والذي يجعله الجزائريون يوم فرحة وسرور بما تدره الأرض بفضل الله من خيرات ومنتوج زراعي ليس إلا ، لو لاخظنا لوجدنا أن هذا اليوم يتوسط فصل الشتاء حينما ترتوي الأرض بالمياه و يتضح للمزارع إلى أي مدى ستكون السنة الزراعية وفيرة مباركة وليس لهذا اليوم أية علاقة لا بالتاريخ ولا بالملك شيشنيق ولم يستعمله الجزائريون للتقويم الزمني إطلاقا
#الأستاذ لخضر بنقولة
#الأستاذ لخضر بنقولة
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