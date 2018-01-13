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كُتّاب وآراء
حفل افتتاح الشان
السبت 13 يناير 2018 - 22:32
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - طاطاوي السبت 13 يناير 2018 - 23:03
افتتاح مابهش ولكن هداد الملعب داير بحال زلافة لا يليق بالدار البيضاء وجمهرها
عرام الاصلاحات واش ما تقدرو تغطيو هاد الملاعب تردوا هم الملاعب تحفة من برا وما الداخل.
بحال ملعب اكادير تشوفو من برا يسحب ليك السجن .
هالعار كملو الخدمة غطيو تيارنات وردهوم تحف تشهاه من برا وم الداخل تعشق تفرج فالماتش .
مثلا اكادير غطيوه برا رجعوه على شكل غرالة في الواجهة ديالو .
تطوان غطوه كامل على شكل حمامة بيضاء.
اسفي على شكل قرش ابدعوا ...
حتلا حاجة مكتقاد فهاد البلاد ضروري ايخليو فين ياكلو الميزانيات
كرهتونا فهد البلاد ساخطين على الدولة من A------Z
عرام الاصلاحات واش ما تقدرو تغطيو هاد الملاعب تردوا هم الملاعب تحفة من برا وما الداخل.
بحال ملعب اكادير تشوفو من برا يسحب ليك السجن .
هالعار كملو الخدمة غطيو تيارنات وردهوم تحف تشهاه من برا وم الداخل تعشق تفرج فالماتش .
مثلا اكادير غطيوه برا رجعوه على شكل غرالة في الواجهة ديالو .
تطوان غطوه كامل على شكل حمامة بيضاء.
اسفي على شكل قرش ابدعوا ...
حتلا حاجة مكتقاد فهاد البلاد ضروري ايخليو فين ياكلو الميزانيات
كرهتونا فهد البلاد ساخطين على الدولة من A------Z
2 - said السبت 13 يناير 2018 - 23:35
المعلق رقم واحد خديتيها لي من فمي٠ الملاعب المغربية جد قبيحة في الشكل لعدم تغطيتها،الجمهور ما حينتو للبرد ما حينتو للشتا٠ الإضاءة كارثة بالنسبة للجماهير كايبان ليك كلشي كحل٠آش غادي نديرو أمام ملاعب لوس اونجلس ونيو يورك وواشنطن ووو٠ضحكة ملاعب كالزلافة٠
3 - Ziryab السبت 13 يناير 2018 - 23:35
هذا الشكل من الملاعب قديم كانت موضة في بداية القرن الماضي أما الآن فكل شئ مختلف و الملاعب أصبحت أكثر جمالية بدون حلبات ألعاب القوى التي تشبهحلبة السيارات. و كذلك بدون الحائط و الشبابيك بين الجمهور و ميدان اللعب وكأنك في ملعب للثيران بإسبانيا أو ملعب غلادياتور أيام الرومان.
أنظروا إلى الملاعب الإنجليزية و الإسبانية كيف هي جذابة.
أنظروا إلى الملاعب الإنجليزية و الإسبانية كيف هي جذابة.
4 - khalid g السبت 13 يناير 2018 - 23:43
بصراحة ملاعبنا ليست في المستوى فقط تصاميم من طرف الطاشرونات و بعض المهندسين اللدين لا يتوفرون على مؤهلات ابتداء من الطرقات و المباني اغلبيتها مغشوشة و غير صالحة....ادن افتتاح بأغاني و رقص و البعض يموت بالبرد و العطش و الجوع
5 - yassine السبت 13 يناير 2018 - 23:45
faite une charpente metalique sur les stades ils sont tres moches , comme si ils jouent dans terrain municipale , les dirigent n ont aucune gramme de creativitè et de vision artistique ..zeroo
واش فهاذ الافتتاحات غاع ليدازو في العالم شفتوا شي دج كيبان فالتصوير اوكايغول هزوا اديكوم الفوق و الهبال بحالا غالس فبوات ، شوها صافي علاش الصورة مضببة ، هكاك متنضموا كاس العالم ، و المغنينة لابيسة بحالا كانت غالسة معا الجمهور اونزلوها ، صوت فين و الصورا فين ، ديروا فلاش باك لتاريخ المنافسة ، ديرو خارطة د افريقية بناس واقفين اولا لوحات تشكيلية بناس ، واش قلة الافكار ..
واش فهاذ الافتتاحات غاع ليدازو في العالم شفتوا شي دج كيبان فالتصوير اوكايغول هزوا اديكوم الفوق و الهبال بحالا غالس فبوات ، شوها صافي علاش الصورة مضببة ، هكاك متنضموا كاس العالم ، و المغنينة لابيسة بحالا كانت غالسة معا الجمهور اونزلوها ، صوت فين و الصورا فين ، ديروا فلاش باك لتاريخ المنافسة ، ديرو خارطة د افريقية بناس واقفين اولا لوحات تشكيلية بناس ، واش قلة الافكار ..
6 - داوية وصافي السبت 13 يناير 2018 - 23:57
قاليك عامين و هوما يوجدوا لهاذ الافتتاح... أودي الابهار كيداير.. لا ملابس لا موسيقى لا رقص لا إضاءة كلشي دون المستوى.. رحم الله من عرف قدر نفسه
7 - متابع الأحد 14 يناير 2018 - 00:13
تمنيت أن أرى افتتاحا مشرفا يمثلني باعتباري مغربيا ،
ما رأيته سوى التلاعب بالأضواء و الرقص ...
أرني مقطعا يقدم تراث و حضارة و هوية المغرب !!!!
للأسف
ضيعت 15 دقيقة في وصلات راقصة لا يجمعها شيئ
أبدعوا أو اتركوا المكان لمن يبدع
ما رأيته سوى التلاعب بالأضواء و الرقص ...
أرني مقطعا يقدم تراث و حضارة و هوية المغرب !!!!
للأسف
ضيعت 15 دقيقة في وصلات راقصة لا يجمعها شيئ
أبدعوا أو اتركوا المكان لمن يبدع
8 - Reagan الأحد 14 يناير 2018 - 01:30
Les eleves de mon ecole an Asie font des show mille fois que celui la. Le Maroc n'a pas d'art de music. Nous avons l"art d''architecture et de cuisine. Les show et tout cela nous sommes vraiment mediocre. Pourqoi? Les ecoles et l'education au maroc est mediocre.
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