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كُتّاب وآراء

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رباعية المنتخب

السبت 13 يناير 2018 - 22:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - FAOUZI السبت 13 يناير 2018 - 23:39
BRAVO LES LIONS DU MAROC VOUS CONTINUEZ DANS CE CHEMIN ET VOUS ALLEZ ARRIVER AU BOUT DE LA VICTOIRE INCHAALLAH.
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8
2 - paysagiste de bouznika السبت 13 يناير 2018 - 23:45
مزيد من العطاء وكل التوفيق لمنتخبنا المغربي.وان شاء الله الشان مغربية يا اسود
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17
3 - maghribi السبت 13 يناير 2018 - 23:58
Bravo, mais la Mauritanie est une équipe faible. Il ne faut pas trop prendre confiance en soit.
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6
4 - امازيغي شلح سوسي الأحد 14 يناير 2018 - 00:11
الانارة كانت ضعيفة جدا اشعلت التلفاز مع بداية الدقائق الاولى في البداية اعتقدت ان احد ما غير اعدادات التلفاز فقمت بارجاعها الى حالة المصنع وضافت بعض الانارة لا شيء تغير فعرفت ان المغرب كله يحتاج الى اعادة المصنع .
مادا كان يفعلون هؤولائي المسؤلون اكل ميزانيات الملعب .
قال لي اخي مازحا كان عليهم اخراج لانارة خارج الملعب لقد اطفاؤها من جهة لانها تضر الامير الصغير في عينايه اجابته غير مستبعد ههه

لان المسؤولين كايخافو مكايحشموا وخدمو البلاد ولا ضؤكو زلافتكم را مرطونا بفعايلكم دعيناكم الله .
مانقلتو للشعب الماتش للشعب نقلتوه في العادي sd مادتوه في HD باش تغطيو على الفضايح واالله مادزها علينا قبح الله سعيكم . من بعد فضيحة افتتاح اكادير وملعب الكراطة و.و.و.و
بهاد الحساب ياربي مايعطوكم تنضمو كاس العالم غير غادي تشوهنا حيت حنا الشعب فينا النفس الروح الوطنية
نتوما فيكم روح الميزانيات والبريمات وش غايشط لكم تاكلو فيه السم انشاء
الله .
كرهتونا في هاد المغرب ولا الموغرب ولا اشكاتسموه بلادنا نعم بلاد كم نتوما لمفطحين فيها غير نتوما ....
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13
5 - 2.0Islam الأحد 14 يناير 2018 - 00:18
انارة الملعب فضيحة لا تغتفر في هذا المستوى و الجميع يعلن من السبب الجميع يعلم ان الجواهري فاشل كما فشل في كل المشاريع بفضائح الواحدة اكتر من الاخرى و ضَل وفيا لسجيد الدي خرب مدينة الدارالبيضاء و رجعت في عهده المشؤوم قرن الى الوراء و ابى الا ان يترك لنا من يكمل مشروع تدمير الدار البيضاء و نهب مواردها بطريقة بشعة ،،،حسبي الله و نعم الوكيل كيف يمكن بعد كل هدا الوقت ان تكون الانارة بهدا السوء الدي لا يرتقي الى ملاعب درجة رابعة و فوق كل دلك تركي الأعمدة التي في الملعب و التي تحجب الرؤى و الطامة الكبرى انهم لم يستعملو إنارتها ،،،،، لعب الدراري
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