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كُتّاب وآراء
ولي العهد يحيي اللاعبين
السبت 13 يناير 2018 - 22:36
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - Adnan السبت 13 يناير 2018 - 23:14
ولي العهد بشوش و متواضع
الله يخليه ديما هكذا
عاش محمد السادس و ولي عهده
الله يخليه ديما هكذا
عاش محمد السادس و ولي عهده
تعليق غير لائق
-47
2 - Said السبت 13 يناير 2018 - 23:40
ولي العهد رائع، شخصية قوية، و يتصرف بشكل طبيعي و كل ثقة.
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