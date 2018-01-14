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كُتّاب وآراء
جنازة الراحل حميد الهزاز
الأحد 14 يناير 2018 - 11:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - ناصر التازي الأحد 14 يناير 2018 - 12:37
ان الله و إن إليه راجعون عمﻻ ق الله يرحم في كل مكان و زمان
2 - ط.ر. - روسيا الفدرالية. الأحد 14 يناير 2018 - 12:52
رحم الله الفقيد و إنا لله و إنا إليه راجعون.
3 - مصطفى الأحد 14 يناير 2018 - 13:10
رحم الله الفقيد حميد الهزاز وغفر له ولجميع المسلمين
4 - عمر بنطنجي إيطاليا الأحد 14 يناير 2018 - 13:21
إن لله وإن إليه راجعون البقاء لله عزاؤنا واحد لكافة المغاربة
5 - فائز الأحد 14 يناير 2018 - 13:26
ماذا أعددنا لهذه الموت التي تنتظرنا؟ هل صلينا ؟هل قرأنا القرآن الكريم وعملنا به ؟هل تصدقنا ؟هل بررنا بوالدينا؟ هل قمنا بصلة الرحم ؟ هل أحببنا بعضنا وتعاونت على خير الوطن؟
7 - nassim الأحد 14 يناير 2018 - 14:33
Salam O Alikoum
Rahima Allaho our brother Hamid Al Hazaz. One after one from people that we know and respect base to their contribution to our nation. Hamid was great goalkeeper as Allal Rahimahou Allaho was. His death brought back our memories to games where he was saving the net home or aboard. Just a reminder for people in the clip giving their comments outside about him when other making salat inside the mosque. They should perform their salat too instead. That's wrong. And who knows they may not make it to their home as next. Hamid was among players of Al Maghrib Al Fasi and our national teams like rock to make us remember them as heroes. Again we ask Allah SWT to forgive his sins and enter him Paradise and give patience to his his family. Peace
Rahima Allaho our brother Hamid Al Hazaz. One after one from people that we know and respect base to their contribution to our nation. Hamid was great goalkeeper as Allal Rahimahou Allaho was. His death brought back our memories to games where he was saving the net home or aboard. Just a reminder for people in the clip giving their comments outside about him when other making salat inside the mosque. They should perform their salat too instead. That's wrong. And who knows they may not make it to their home as next. Hamid was among players of Al Maghrib Al Fasi and our national teams like rock to make us remember them as heroes. Again we ask Allah SWT to forgive his sins and enter him Paradise and give patience to his his family. Peace
8 - عبدالسلام بنمسعود الأحد 14 يناير 2018 - 14:45
رحم الله حميد الهزاز برحمته الواسعة التي شملت كل شيء ، وهي مناسبة لأترحم فيها على كافة الأموات المسلمين. أما المرحوم الهزاز فسيبقى اسمه شامخا وطنيا عبر التاريخ ضمن الأبطال المغاربة الحقيقيين الذين أبلوا البلاء الحسن ورفعوا رأس المغرب رياضيا آنذاك عندما كان الرياضي يدافع على الراية الوطنية حبا في الوطن ليس إلا....لكن مع الآسف الشديد هناك رياضيون قدامى أعطوا الكثير، واليوم يعانون من قسوة الحياة والجامعات لم يلتفن حولهم، لأن أصبح المعروف عندا اليوم باك صاحبي والمحسوبية والزبونية !!!!!
10 - جيل السبعينات الأحد 14 يناير 2018 - 14:49
من الحراس الممتازين الى جانب علال عزاءنا واحد انا لله وانا اليه راجعون
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