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كُتّاب وآراء
بيضاويون وفوز المحليين
الأحد 14 يناير 2018 - 12:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - خليلوفيتش الأحد 14 يناير 2018 - 12:44
مع كامل إحترماتي للجمهور البيضاوي أطلب منهم من هذا المنبر حينما يتعلق الأمر بالمنتخب يجب عليهم تجنب الحديث عن الرجاء و الوداد وحتى لاعبيهم المفضلين لأنهم يتحدثون عن المنتخب الوطني و ليس فريقهم المفضل فكلنا مغاربة من طنجة لكويرة كفانا تعصبا فلنترك الروح الرياضية تنتصر على الأنانية
2 - Moroccan الأحد 14 يناير 2018 - 12:46
مخذر الشعب ..الكرة و الخبز و الشاي ..شعب فارغ ...التونسيون أبطال و أسياد الرجال هم أسود الاطلس الحقيقيين..أنشري ياهسبربس
تعليق غير لائق
-10
3 - هشام الأحد 14 يناير 2018 - 13:20
بداية حسنة،رغم أن الأداء غير مقنع....أتمنى حظا موفقا للمنتخب.
5 - مراقب عن بعد الأحد 14 يناير 2018 - 14:18
المنتخب يمثل المغرب كله بدون استثناء اي مدينة أحدهم قال الكأس تبقى في الدار البيضاء .... بدل في المغرب .... وما دخل الرجاء والوداد في المنتخب ..... رئي الجمهور البيضاوي.... بدل الجمهور المغربي ..... ابتعدوا عن الانانية ونقطة نظام.... ؟
6 - aziz الأحد 14 يناير 2018 - 14:25
أربعة أهداف أمام منتخب لم يصنع ولو محاولة التسجيل طيلة 90 دقيقة،هذا يعني أننا لاعبنا امام منتخب ضيعف،وبالتالي لا يمكن الحكم عن قوة المنتخب الوطني في هذه المباراة، ننتظر المقابلات المقبلة لكي يتبين هل نملك فعلا منتخبنا محلياً قوياً ام لا. .
7 - نحن الاسود الأحد 14 يناير 2018 - 14:36
السلام عليكم اولا هنيىا للمنتخب المغربي الفوز واود ان اجيب الاخ مروكان الدي قال النا التونسيين هم اسود الاطلس الحقيقيون . فاقول لك من هدا المنبر الله اعفو عليك . المغاربة هم اخلاق و شهامة وعفة و بطولة وحنان ولا يعلا عليهم . لاكن السباب الحقيق للانحراف من رايي الشخصي هو الفقر الله اسهل على الجميع (المسلمين)
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