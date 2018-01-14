24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟
- مُفوضية أمريكا بطنجة .. أقدم بناية دبلوماسية لواشنطن في العالم
- مشاريع منجمية في "أمطضي" تخدش بهاء عروس الواحات الجنوبية
- السرية والعلنية تتقاذفان الحياة الجنسية للاجئين مثليين في ألمانيا
- "الخبز المغشوش" يصل إلى موائد المغاربة ويلهب جيوب الفقراء
- المجلس العلمي الأعلى للإفتاء وآلياته الاجتهادية
"الخبز المغشوش" يصل إلى موائد المغاربة ويلهب جيوب الفقراء (5.00)
المصارف المغربية تتشدد في دراسة ملفات قروض الاستهلاك والعقار (5.00)
- "الخبز المغشوش" يصل إلى موائد المغاربة ويلهب جيوب الفقراء - (77)
- عصيد: إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا بيد الملك محمد السادس - (72)
- وجوه رياضية بارزة تودع الحارس السابق الهزاز في جنازة مهيبة - (51)
- رسائل احتجاجية ترافق احتفالية أمازيغ بـ"إض إناير" أمام البرلمان - (48)
- رصيف الصحافة: عرقلة بريطانية لنيل المغرب معدات عسكرية إسرائيلية - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حقائق عن التقويم الأمازيغي
الأحد 14 يناير 2018 - 15:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
1 - said89 الأحد 14 يناير 2018 - 15:21
اسكاس امبارك لكل الامازيغ وسكان العالم وكل سنة وانتم ب2968 خير . سلمان دلهنا د مايرا وول نون . بالاما والنهاء وما ارادت افئدتكم.
2 - daka الأحد 14 يناير 2018 - 15:32
عما قريب انشاء الله سنحتفل بالسنة الشاوية تم سنة دكالة تم سنة عبدة تم سنة. .............إخواني شلوح سنة سعيدة وكل عام وانتم بخير ✌✌✌✌..
إن كثرة الأعياد تحرك الاقتصاد وفرحة والسرور في العائلات ولكن لا تم لا تم لا للتفرقة وخير دليل في العراق بين الشيعة والسنة
إن كثرة الأعياد تحرك الاقتصاد وفرحة والسرور في العائلات ولكن لا تم لا تم لا للتفرقة وخير دليل في العراق بين الشيعة والسنة
تعليق غير لائق
-16
3 - البومبيست الأحد 14 يناير 2018 - 15:33
بدون تعصب عفاكم ..
ممكن شي واحد يعطيني اسماء شهور هذه السنة الامازيغية ..
بغيت نعرفها ممكن ..رجاء وبلا تعصب ...
ممكن شي واحد يعطيني اسماء شهور هذه السنة الامازيغية ..
بغيت نعرفها ممكن ..رجاء وبلا تعصب ...
4 - السكان الأصليون الأحد 14 يناير 2018 - 15:43
في السنة الماضية وجد باليوسفية بالقرب من أسفي أقدم إنسان على وجه الارض وعمره حوالى 350 ألف سنة والسنة الامازغية لا تتعدى 3000سنة.المهم السؤال هو من هم سكان المغرب الأصليون الذين غزوهم (الامازيغ) وإستعمروا بلادهم.رغم أن الامازيغ ليس لديهم كتب ومآثر تدل على وجود حضارتهم. المهم كل عام وسنة هجرية وميلادية وأمازغية وعروبية وعبرية وكونية وأنتم بخير.
5 - NOUMRI الأحد 14 يناير 2018 - 15:46
هدا أكبر دليل على أن ما يسمى بالسنة الأمازيغية لا معنى له و تافه بل هو فقط إحتفال حسب ما يعتقده البعض أنتصار على الفراعنة و ليس له أي إرتباط بالتاريخ الهجري و الميلادي
6 - تاريخ مصنوع !!!! الأحد 14 يناير 2018 - 15:56
تاريخ مصنوع . لا اساس له من الصحة . !!!!!
7 - ياسين الأحد 14 يناير 2018 - 16:02
الامازيغ لديهم تاريخ عريق و العرب ايضا لديهم تاريخهم و لكن للحقيقية الثقافة الامازيغية ثقافة متنوعة نظرا للبيئة شمال افريقيا المتنوعة انا اعتز بمغربيتي امي رغم انها امازيغية فان اصلها من الاشراف و ابي رغم انه عربي فان اصل ابيه امازيغي اذن انا مغربي الهوية .
9 - العرجون القديم الأحد 14 يناير 2018 - 16:18
نحن امازيغ نحن احرار على ارضنا قررنا ان نعتمد هذا التقويم: من سيمنعنا ياترى على اعتماد هذا التقويم? لا اءحد, لاءننا اءحرار ولدتنا اءمهاتنا اءحرارا.
نحن الامازيغ سكان شمال افريقية الاءصليون قررنا كذالك مايلى: اعتماد اللغة الامازيغية المعيارية التى تعتمد على قوائم فروعها: السوسية, الريفية, الاطلسية,الشلحة,القبايلية و النفوسية يعنى هذه اللغة المعيارية يجب ان تحتوى على مفردات الفروع و هذا سيخلق معجم امازيغي كبير و غنى. وهنا ااتساءل من سيمنعنا ياترى من اعتماد لغتنا المعيارية على ارض اجدادنا شمال افريقية الامازيغية: الجواب لا اءحد على وجه الضهيرة يستطع ذالك. نحن الامازيغ قررنا وهذا هو المهم. اللغة الامازيغية والتقويم الامازيغي و الاعياد الامازيغية هذه الاشياء تخص سكان شمال افريقية الاءصليون وحدهم وهي ملزمة للامازيغ فقط. نحن نحب احترام الاختلاف الثقافى واللغوى. لايجوز فرض لغتنا و عادتنا على الوفدين. والسلام
نحن الامازيغ سكان شمال افريقية الاءصليون قررنا كذالك مايلى: اعتماد اللغة الامازيغية المعيارية التى تعتمد على قوائم فروعها: السوسية, الريفية, الاطلسية,الشلحة,القبايلية و النفوسية يعنى هذه اللغة المعيارية يجب ان تحتوى على مفردات الفروع و هذا سيخلق معجم امازيغي كبير و غنى. وهنا ااتساءل من سيمنعنا ياترى من اعتماد لغتنا المعيارية على ارض اجدادنا شمال افريقية الامازيغية: الجواب لا اءحد على وجه الضهيرة يستطع ذالك. نحن الامازيغ قررنا وهذا هو المهم. اللغة الامازيغية والتقويم الامازيغي و الاعياد الامازيغية هذه الاشياء تخص سكان شمال افريقية الاءصليون وحدهم وهي ملزمة للامازيغ فقط. نحن نحب احترام الاختلاف الثقافى واللغوى. لايجوز فرض لغتنا و عادتنا على الوفدين. والسلام
تعليق غير لائق
-13
10 - Jilai الأحد 14 يناير 2018 - 16:22
الذي لا أفهمه هو حين يدعي من ليس أمازيغيا بأن هذه غير موجودة و فقط ابتدعوها للتفرقة . ياسيدي هذه شؤون تخص الأمازيغ فقط و لا داعي لحشر تفسك في ما يخص الأمازيغ . عاداتنا لابد من احيائها قبل انذثارها كليا . كلنا ننتظر الجهوية الموسعة التي ربما توقف ما أفسده تمركز السلطة في الغرب من تهميش لباقي مناطق المملكة . ساكنة الغرب تختلف كثيرا عن باقي ساكنة المغرب من الصحراء و الريف و الأطلس و الشرق و سوس و غيرهم .
11 - م المصطفى الأحد 14 يناير 2018 - 16:28
والحالة هذه، علينا نحن العرب ان نحتفل برأس السنة العربية، ونختار التاريخ المناسب لها على شاكلة ما قام به الامازيغ. أنذاك نحتفل براس السنة الهجرية، ورأس السنة الميلادية على الطريقة الإسلامية، ورأس السنة العربية ثم رأس السنة الأمازيغية، ومرحبا بكل فئة اختارت لنفسها رأس سنة معينة.
على العربي أن يعتز بعروبيته وعلى الأمازيغي ان يفتخر بجذوره وبثقافته وتراثه وطقوسه وعاداته. وعلينا جميعا كمغاربة، علينا أن نشد في حبل المودة والتآخي وجمع الشمل فيما بيننا. علينا ان نتقارب أكثر فاكثر ، لأن شبح التفرفة بدات ملامحه تطل على بلادنا. علينا أن نكون على حذر من أخطار القبلية والعنصرية والتفرقة.
علينا أن نعيش عصرنا وأن نشتغل على على يقوي اللحمة المغربية العريقة في الأصالة المجد قبل فوات الأوان...
على العربي أن يعتز بعروبيته وعلى الأمازيغي ان يفتخر بجذوره وبثقافته وتراثه وطقوسه وعاداته. وعلينا جميعا كمغاربة، علينا أن نشد في حبل المودة والتآخي وجمع الشمل فيما بيننا. علينا ان نتقارب أكثر فاكثر ، لأن شبح التفرفة بدات ملامحه تطل على بلادنا. علينا أن نكون على حذر من أخطار القبلية والعنصرية والتفرقة.
علينا أن نعيش عصرنا وأن نشتغل على على يقوي اللحمة المغربية العريقة في الأصالة المجد قبل فوات الأوان...
12 - le vagabond الأحد 14 يناير 2018 - 16:29
من المؤسف جدا أن بعض المغاربة يطرحون اسئلة ممزوجة بالجهل عن هل فعلا توجد آثار أمازيغية في التاريخ. آثار الأمازيغ هي تاريخ المغرب والأندلس. يا اخي هل طارق ابن زياد والمهدي بن تومرت اتوا من الحبشة؟؟؟. هل وليلي بناها العرب مع الرومان؟؟. الله يهديكم أيها الأمازيغ المعربين عن تاريخكم وأصولكم .
13 - يوسف الأحد 14 يناير 2018 - 16:34
إنكم بقايا الرومان وفنيقيين اما المغاربة الأحرار لا يتكلمون فهم يفعلون بعمل الصالح
14 - الى صاحب تعليق السكان الاصليون الأحد 14 يناير 2018 - 16:51
السنة الامازيغية تؤرخ لحدث مهم عند الأمازيغ وهو انتصارهم في معركة مهمة وليست تأريخ لبداية وجودهم. وبالتالي فالأمازيغ موجودون قبل بداية هذا التأريخ والله أعلم.
15 - خليد الأحد 14 يناير 2018 - 16:52
الحمد لله نحن العرب و المسلمون جميعا لديهم تقويم هجري من صنع الله نزل من فوق سبع سماوات على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم و نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام .لا الميلادي ولا الأمازيغي و لا العبري ولا هير الخزعبلات من صنع الإنسان
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15