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كُتّاب وآراء
البقّال المغربي وتعويم الدرهم
الأحد 14 يناير 2018 - 23:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - maghribi الاثنين 15 يناير 2018 - 00:07
هذا التعويم مفروض من صندوق النقد الدولي ، والدولة من واجبها الإحتفاض على التوازن الوطني رغم الثروة التي يتوفر عنها المغرب إلى أنها لا تلبي متطلبات الدولة عجبا ، الدولة لا تتوفر على اكتفاء داتي مما سيجعل الدرهم المغربي في تراجع الله يستر وصافي
2 - ماريا الاثنين 15 يناير 2018 - 00:16
تعبنا من العومان والسباحة. نبقاو العام لجا يوجدنا كنعوموا . واش مكاينش غير العومان حتى نغرقوا
3 - Amazighi الاثنين 15 يناير 2018 - 00:16
تعويم الدرهم بمفهومه الحقيقي هو اخضاعه للمنافسة ،ومن الان فصاعدا لايحق للمغاربة ان يناموا ،المغرب سيعيش على حساب قيمتهم الاقتصادية،الصناعة والخذمات العمومية والسياحة باعلى جودة و الا الموت البطيء.فما عليكم ايها المغاربة الان الا العقل و الصبر و الجودة في كل شئ،العامل الوحيد الذي سينقذ المغرب بعد تعويم الدرهم هو الطاقة الشمسية،السياحة،الدهب والمعادن،اصيد البحري،و السياحة الطبية،والامن القومي وصناعة الاسلحة واادوية و العقار .
4 - ادريس الاثنين 15 يناير 2018 - 00:22
حاجا وحدا لي متئكد منها هو انه في هد لبلاد فين ما كايجي شي مسؤول كيدير فهامتو لخاوية... كيبدلو الحاجة بما كرف... و كيزيدو يمشيو في حالهم مخليين المشاكيل يخلصها الشعب... خليو داكشي هاني... هادشي ما بغيناهش انا كمواطن هاد تخرميز ما بغيتوش ما ختريتوش و ما صوتش عليه...
5 - النقد البناء الاثنين 15 يناير 2018 - 00:43
للأسف ومن الشريط كيضهر على ان جل المغاربة مفاهين والو. لا في تعويم الدرهم ولا في السياسة ولا حتى في الحقوق ديالهم. و هادشي للخلى المسؤولين اديرو مابغاو.
6 - مهاجر مغربي الاثنين 15 يناير 2018 - 01:34
تعويم الدرهم .يعني عوم في القهره وهذا كل كيعني غلاء الاسعار بصفه عامه الله يدير شي تاويل الخير
7 - محسن الاثنين 15 يناير 2018 - 01:39
والله انا منخمام
الذي رزقني هو الله
انا عمرو مشافت لفلوس اديال الفوسفاط، اديال الصيد البحري، اديال لحشيش، اديال المعادن، حتى اديال الدولة والو
الحمد لله عايش باْذن الله.
في وقت الزمان عيش انت انا اموت والان اعيش انا انت تموت ،
الذي رزقني هو الله
انا عمرو مشافت لفلوس اديال الفوسفاط، اديال الصيد البحري، اديال لحشيش، اديال المعادن، حتى اديال الدولة والو
الحمد لله عايش باْذن الله.
في وقت الزمان عيش انت انا اموت والان اعيش انا انت تموت ،
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