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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | كهف يتحول إلى متحف

كهف يتحول إلى متحف

الأحد 14 يناير 2018 - 21:23

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - باعمراني الأحد 14 يناير 2018 - 21:57
بغين متاحف تاع بصح في المملكة ماشي كهف يتحول الى متحف ...مصر فيه أكبر المتاحف في إفريقيا ....و المغرب بالتاريخ و الحضارة تاعوا مفيهش المتاحف ..كيفاش بغيتوا السياح اجيو ..تركيا فيه أكثر من 142 متحف.... الإمارات متحف "لوفر" أكبر متحف في العالم .
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3
2 - Ziryab الأحد 14 يناير 2018 - 22:50
لم أرى تحفة قديمة بمعنى الكلمة. فقط كتب و أوراق و بعض مجلدات الأقراص و حلي بسيطة و أشياء مكدسة بشكل عشوائي و تحتاج للترتيب. أضف إلى ذلك أن التدخلات أخذت حصة الأسد من الفيديو عوض تقديم بعض من النماذج لهذه التحف المفترضة.
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