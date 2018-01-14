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كُتّاب وآراء
كهف يتحول إلى متحف
الأحد 14 يناير 2018 - 21:23
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - باعمراني الأحد 14 يناير 2018 - 21:57
بغين متاحف تاع بصح في المملكة ماشي كهف يتحول الى متحف ...مصر فيه أكبر المتاحف في إفريقيا ....و المغرب بالتاريخ و الحضارة تاعوا مفيهش المتاحف ..كيفاش بغيتوا السياح اجيو ..تركيا فيه أكثر من 142 متحف.... الإمارات متحف "لوفر" أكبر متحف في العالم .
2 - Ziryab الأحد 14 يناير 2018 - 22:50
لم أرى تحفة قديمة بمعنى الكلمة. فقط كتب و أوراق و بعض مجلدات الأقراص و حلي بسيطة و أشياء مكدسة بشكل عشوائي و تحتاج للترتيب. أضف إلى ذلك أن التدخلات أخذت حصة الأسد من الفيديو عوض تقديم بعض من النماذج لهذه التحف المفترضة.
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