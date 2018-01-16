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كُتّاب وآراء
سلبيات تعويم الدرهم
الثلاثاء 16 يناير 2018 - 01:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - Bern الثلاثاء 16 يناير 2018 - 02:00
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال للمثقفين المغاربة:
نفس السؤال الذي طرحه ملك البلاد اين الثروة
نفس السؤال الذي طرحه السيد زيان اين اموال ذهب طاطا واموال الفسفاط
كم عندنا صادرات وكم عندنا واردات
اذا اجبنا على هذه الاسئلة نعرف لمذا تم تعويم الدرهم
سؤال للمثقفين المغاربة:
نفس السؤال الذي طرحه ملك البلاد اين الثروة
نفس السؤال الذي طرحه السيد زيان اين اموال ذهب طاطا واموال الفسفاط
كم عندنا صادرات وكم عندنا واردات
اذا اجبنا على هذه الاسئلة نعرف لمذا تم تعويم الدرهم
2 - الهاشمي الثلاثاء 16 يناير 2018 - 02:15
سيدتي سيظهر الوجه الحقيقي لإقتصاد المغرب وسيظهر جليا للبنك الدولي مآل السؤال المطروح دائما أين هي الثروة ؟ وبالتالي كيف لإقتصاد محتكر من بضع عائلات أن يرقى إلى منافسة عالمية وكيف لبنوك مدللة كانت دائما تتمتع بحماية الدولة على حساب المواطن المقهور أن ترقى لمضاربات عالمية، 2.5(+-) أصغر سمسار في وول ستريت يفقه هذه المعادلة، سيقومون بجر الدرهم ليس الآن بل حتى يطمئن السيد الجوهري آنذاك المصيدة، فليرحمنا الله.
3 - مغريبي عاق ؤسلت الثلاثاء 16 يناير 2018 - 02:59
واش كتصحابي راسك فسويسرا هادشي كاع لي كولتي ماكين منو والو فالمغرب واش هاد الحكومة دلهركاوة هي لي هدي تشغل الشباب ؤتجيب المستثمرين,ؤتزيد فالسميك هوما قتلو الشعب غير بالزيادات.
4 - simo الثلاثاء 16 يناير 2018 - 03:07
فين ما ضربتي لقرع إيسيل دمّو
كان شي خسْران غادي تجْي غير فالمزاليط
كان شي رباح كلشي ديالهم
ما عندهوم ما يخسرو كلشي عندهوم رباح
عندهوم اللي فالسماء واللي في البحر
اللي في الارض واللي تحت من الارض
كلشي ديالهم
فين ما دارت إيدورو معاها
كان شي خسْران غادي تجْي غير فالمزاليط
كان شي رباح كلشي ديالهم
ما عندهوم ما يخسرو كلشي عندهوم رباح
عندهوم اللي فالسماء واللي في البحر
اللي في الارض واللي تحت من الارض
كلشي ديالهم
فين ما دارت إيدورو معاها
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