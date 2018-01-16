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كُتّاب وآراء
الحكم على قتلة مرداس
الثلاثاء 16 يناير 2018 - 08:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
1 - meme الثلاثاء 16 يناير 2018 - 09:11
عالم فاسد جدا جدا كانت تنعم بسكن في احسن موقع في البيضائ رغم كونها كانت شبخة عندها اولاد زوج زغم كونه كان فاسدا زانيا و لص و بحثت عن الموبد خسرت حتئ نفسها سبحان الله و لا الاه الا الله الزانبه لا ينكحها الا زاني مغذا كان عند مشتراي و لم بكن عند قتيلها الله يسترنا و يبعد الشيطان عنت
2 - wood الثلاثاء 16 يناير 2018 - 09:11
القضاء في المغرب لا مصداقية له ، فهو ينطبق عليه مثل : كذب المنجمون و لو صدقوا ، فالقضاء في المغرب له باع طويل في تلفيق التهم و الزور و الحكم على الابرياء و استعماله لتصفية الحسابات . اما مسألة مقتل مرداس فالاتهامات الموجهة الا الضنينين لا تنبني على اية ادلة ملموسة مع غياب شهود لهم مصداقية بل هي اعترافات تحت الضغط و تخمينات مثل تخمينات العرافة او الشوافة !!!
تعليق غير لائق
-68
3 - mounir الثلاثاء 16 يناير 2018 - 09:18
أستغرب للمحاميين ... متؤكدون من انهم قتلو ويريدون تبرئتهم... أظن بنسبة كبيرة ان المحاكمة كانت عادلة ... أتمنى ان تسير كل المحاكمات في هذا الشكل..
تعليق غير لائق
102
4 - حلاق بن احمد الثلاثاء 16 يناير 2018 - 09:29
ان المحمة وحكمها على المجرمين في منتهى النزاهة اما سلاح تغير فيه شيء
هدا غير مقبول والخرتوش والخبرة العلمة على ان هدا السلاح اطلقت منه ثلاتة طلاقات والعيارات النارية اطلقت من البندقية التي وقع بها تغيير من غير ها
واين .....ففي بن احمد محكمة الاسرة تقوم محامية اسمها فلاح فاطنة بمساندة المجرمين على الابرياء وهدا لايليق بهية المحامات
هدا غير مقبول والخرتوش والخبرة العلمة على ان هدا السلاح اطلقت منه ثلاتة طلاقات والعيارات النارية اطلقت من البندقية التي وقع بها تغيير من غير ها
واين .....ففي بن احمد محكمة الاسرة تقوم محامية اسمها فلاح فاطنة بمساندة المجرمين على الابرياء وهدا لايليق بهية المحامات
5 - جواد كريم الثلاثاء 16 يناير 2018 - 09:30
ماذا سوف تقولون لربكم الأعلى المجرمين ارتكبوا جريمة قتل وانتم تدافعون عن الباطل اتقوا الله في أنفسكم وفي عباد الله ألم ترون أنكم تنصبون على الفقراء والسجناء بصفة القانون. بين قوسين المحامي نصاب قانوني بشهادة معترف بها من طرف الدولة
6 - إيبولا الثلاثاء 16 يناير 2018 - 09:57
أنا شخصيا بعد أن شاهدت تحقيق الصحافي المعتقل حميد مهداوي في قضية نور الدين الخاي المحكوم عليه بالمؤبد في قضية قتل صديقه و هو بريئ منها بالأدلة و الأشرطة، حيث حين وصوله إلى بيت صديقه وجد القتلة خارجين من الشقة و تعرف عليهم و هم رجال في السلطة و المخابرات المخزنية، و رغم أن نور الدين الخاي تعرض لمحاولة إغتيال بقطع أوردة يده و التمويه على أنه إنتحر بعد قتل صديقه،إلا أن الله شاء له أن يعيش و يفضح القتلة الحقيقيين، و رغم إستلام الملك لرسالة من أحد أقرباء نور الدين الخاي بالخارج للنظر في هذه القضية،إلا أن الملك عجز عن فعل أي شيء ،و البريئ مازال مسجون ليومنا هذا، و القتلة المخزنيون أحرار ، و بعد كشف الصحافي مهداوي لهذه القضية، تم إصطياده في حراك الريف و سجنه بتهم ملفقة. لهذا، أنا لا أثق لا في الملك و لا في نظامه الملكي و لا قضاءه و لا أجهزته..كل ما يحذث في قضية مرداس أقول فيه الله أعلم بالحقيقة.
7 - Amsterdami الثلاثاء 16 يناير 2018 - 10:09
لا أفهم كيف لهؤلاء المحامون الدفاع عن مجرم وهم يعرفون أنه مذنب من اللحظة الأولى، منذ صغيري وأنا أكره مهنة المحاماة مع أنه كانت لي فرصة كبيرة أن أصبح محاميا لله الحمد أخترت طريقا آخرا أنام والضمير مرتاح، بالنسبة للأحكام أضن أنها منطقية للأسف في بعض الأحيان يتخذ الإنسان قرارات يتبين له مع مرور الزمن أنها كانت قرارات خاطئة، يندم لكن لايمكنه الرجوع بالزمن للوراء لتصحيح أخطائه، كل إنسان فيه من الطيبوبة مايشفع له كي يكون إنسان سويا طوال حياته لكن عندما يتغلب الشر عن المبادئ السوية الفطرية التي تولد مع الإنسان فلابد أن يحصل ماحصل الآن، الله يسمح للجميع وحتا هاذ الناس لرتاكبو هذ الجرم الله يصبر عائلاتهم ويغفر لهم
8 - sbata الثلاثاء 16 يناير 2018 - 10:44
لماذا تم إغفال اعتقال مزور لوحة ترقيم السيارة التي تمت بها عملية القتل .علما انه معروف
9 - 3ajibe الثلاثاء 16 يناير 2018 - 10:55
المغرب بطل العالم في لغة الخشب .... عندك يسحاب ليكم حيث حنا واعرين, لا و الف و لكن مع الهايشمايش ووليداتو الضعفاء .... ديناصور
مهزلة و الله مهزلة .... تقول لهم لالاتهم ميريكان شدو هذا .... يغبروك يمحنوك .... فين غاديين بهذا الطغيان ....تجيبونا السلامة ياربي ى زلازل او عذاب الاهي .... يا رب نسالك الستر و قهر من لا يخافك ...امين
مهزلة و الله مهزلة .... تقول لهم لالاتهم ميريكان شدو هذا .... يغبروك يمحنوك .... فين غاديين بهذا الطغيان ....تجيبونا السلامة ياربي ى زلازل او عذاب الاهي .... يا رب نسالك الستر و قهر من لا يخافك ...امين
10 - مغربي الثلاثاء 16 يناير 2018 - 10:56
أنا أتعجب لهدا المحامي التاني في التصريح الدي أراد أن يغير من وقائع الجريمة يأستاد إبن أخت القاتل يصرح بضلوع خاله في جريمة القتل ويصرح أنه إستأجر سيارة من أجل خاله الدي ركب معه السيارة وأطلق منها الرصاصة القاتلة ولما سأل خاله مادا حصل أجابه أنه فقط طلق رصاصة من أجل إرعاب بعض الناس زيادة نصام ج ب س أشار بوصول السيارة في الدقيقة وااساعة التي قتل فيها المرحوم الى إقامته زيادة على كل المكالمات المسجلة في هاتف المجرمة والمجرم والله أن العدالة لم تطبق ألا القانون وأشفت غليل كل مغربي حر أما أنتم كدفاع فلا تكرهون أن تأخدو حقوق الناس باالباطل لكن هيئة الحكم تتكون من ناس أكفاء ولهم ضمير مهني وأنتم بعتم الأوهام لعائلة المجرمين
11 - القضاء الفاسد الثلاثاء 16 يناير 2018 - 11:13
المحامون لا يخافون الله ويعتبرون انفسهم فوق الكل وان القانون لهم وليس عليهم . في بلدنا هذا لا يمكنك ان تقاضي محامي ولن تجد من يأخد بدعوتك من محامي آخر .والمسألة بسيطة هو ان المحامون متفقون على هذا القانون . الاستبداد لازال في بلدنا هذا ..
12 - عبدالسلام الثلاثاء 16 يناير 2018 - 11:23
قلت.الءمان.بلله.وباليوم.الاخر.
هاد.المحكومين.كلهم.كانوا.يعيشون.في.رفاه.
وكانو.لايهمهم.الغلاء.ولا.المرض.ولى.السكن.
وكانوا.يفسدون.في.انفسهم.وفي.الارض
وكان.الله.يمهل.ولايهمل.
قتل.الراس.وابدت.الزوجة.وحكم.على.العاشق.
بالاعدام.والعرافة.والمدلل.بسنين.عديدة.
وشرد.البناء.وخلت.الفيلا.ومشت.الحيات.في.مهب.ريح.
هاده.نتيجت.الفاسدين.
هاد.المحكومين.كلهم.كانوا.يعيشون.في.رفاه.
وكانو.لايهمهم.الغلاء.ولا.المرض.ولى.السكن.
وكانوا.يفسدون.في.انفسهم.وفي.الارض
وكان.الله.يمهل.ولايهمل.
قتل.الراس.وابدت.الزوجة.وحكم.على.العاشق.
بالاعدام.والعرافة.والمدلل.بسنين.عديدة.
وشرد.البناء.وخلت.الفيلا.ومشت.الحيات.في.مهب.ريح.
هاده.نتيجت.الفاسدين.
13 - mostafa الثلاثاء 16 يناير 2018 - 11:28
أظن أن مهنة القضاء والمحاماة في هذه البلاد حرام والله أعلم لأنهم لا يطبقون شرع الله في الأرض واسمحولي أن أشرح لكم ذلك :
الحمد لله
لقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتحاكم إليه وتحكيم شرعه وحرّم الحكم بغيره كما يتضّح ذلك في عدد من آيات القرآن الكريم ومنها ما تضمّنته سورة المائدة التي اشتملت على عدد من الآيات التي تتحدّث عن الحكم بما أنزل الله ومواضيعها تدور على ما يلي :
ـ الأمر بالحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) آية 49
ـ التحذير من التحاكم إلى غير ما أنزل الله كما في قوله عز وجل : ( ولا تتبع أهواءهم ) آية 49
ـ التحذير من التنازل عن شيء من الشريعة مهما قلّ كما في قوله تعالى : ( واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) آية 49
الحمد لله
لقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتحاكم إليه وتحكيم شرعه وحرّم الحكم بغيره كما يتضّح ذلك في عدد من آيات القرآن الكريم ومنها ما تضمّنته سورة المائدة التي اشتملت على عدد من الآيات التي تتحدّث عن الحكم بما أنزل الله ومواضيعها تدور على ما يلي :
ـ الأمر بالحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) آية 49
ـ التحذير من التحاكم إلى غير ما أنزل الله كما في قوله عز وجل : ( ولا تتبع أهواءهم ) آية 49
ـ التحذير من التنازل عن شيء من الشريعة مهما قلّ كما في قوله تعالى : ( واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) آية 49
14 - Casa2000 الثلاثاء 16 يناير 2018 - 12:52
لو كنا في دولة الحق والقانون لما كان هناك مرداسات يموت اطفال ونساء امام المستشفيات وتشرد عائلات بسبب فسادهم !!
المال النوب هو سبب هاد الليلة. كلها !!
المال النوب هو سبب هاد الليلة. كلها !!
15 - عبو السراطح الثلاثاء 16 يناير 2018 - 13:30
الأخ المتوفى مرداس انتقل الى دار البقاء وهدا قدر محتوم. الله يرحمو
اما القاتل فقد حوكم بعقوبة الإعدام. دابا اسي المشتري كن كان تنفيد حكومة الاعدام تطبق غادي تمشي وتواجه مع المرحوم مرداس وتجاوبو علاش غدرته في أهله ورميته بالرصاص من اجل ايّام معدودات في هده الدنيا الفانية. انا لا احكم على احد تبقى حكمة الله ورحمته اعلى وأعظم. يبقى باب التوبة مفتوح والرجاء في الله اكبر.
اما القاتل فقد حوكم بعقوبة الإعدام. دابا اسي المشتري كن كان تنفيد حكومة الاعدام تطبق غادي تمشي وتواجه مع المرحوم مرداس وتجاوبو علاش غدرته في أهله ورميته بالرصاص من اجل ايّام معدودات في هده الدنيا الفانية. انا لا احكم على احد تبقى حكمة الله ورحمته اعلى وأعظم. يبقى باب التوبة مفتوح والرجاء في الله اكبر.
16 - مغربي الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:02
القاتل يقتل.هذا ماجاء به الدين الإسلامي.لماذا البحث في السراب.الأمور واضحة جدا جدا.مرداس قتل من طرف الجناة وبتواطؤ مع الزوجة الخائنة.رأي آخر في مايخص القضاء في بلادنا أقترح على القائمين بالقضاء المغربي أن يعينوا قضاة أكفاء .خمسة قضاة مثلا في المحاكم الابتدائية و الإستئنافية.يخافون الله.ويحكمون بما يرونه صائب وهم موجودون بكثرة والحمد لله في مملكتنا.دورهم يتبعون كل حكم قبل إصداره يراجعون الأحكام هل هي أحكام نزيهة أم لا؟عندها يؤشرون عليها وعند النطق يكون واحد أو إثنين منهم حاضرين عند النطق حتى يبتعد سلك القضاء عن الرشاوي.والله العظيم أنها فكرة ممتازة.ومادفعني لقول هذا هو أنه توجد شبهات كثيرة في تغيير الأحكام.خصوصا ابتدائيا.عاش الملك.تحيى المملكة الحبيبة تحت إمارة أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله.
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