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كُتّاب وآراء
بنحمزة في مشارف
الثلاثاء 16 يناير 2018 - 00:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - said الثلاثاء 16 يناير 2018 - 10:59
Merci au docteur ben hamza et le presentateur du programe pour ce sujet tres important
2 - nassim الثلاثاء 16 يناير 2018 - 12:27
Salam O Alikoum
Great talk show by inviting Dr. Ben Zamza about publishing his new book. Masharif so far is a respected mission program in Canal One broadcast. Nowadays we don't read that much or at all and it's shame of us as muslin nation. if you missed books you my find them at Moul Hamas archives as parts of its supply. Get it? We glad that we watched this mission on TV at ONE HD. And thanks of Hespress to replay it for whomever missed it. We must be proud of our Mouftis as Moroccan treasury. better that Fire and Fury (Trump) . Peace
Great talk show by inviting Dr. Ben Zamza about publishing his new book. Masharif so far is a respected mission program in Canal One broadcast. Nowadays we don't read that much or at all and it's shame of us as muslin nation. if you missed books you my find them at Moul Hamas archives as parts of its supply. Get it? We glad that we watched this mission on TV at ONE HD. And thanks of Hespress to replay it for whomever missed it. We must be proud of our Mouftis as Moroccan treasury. better that Fire and Fury (Trump) . Peace
3 - hamid الثلاثاء 16 يناير 2018 - 13:29
فقيه متفتح تفتخر به الجهة الشرقية للمملكة ويشرّف المغرب كله ويشرّف الإسلام المغربي المعتدل. من المهم أن ينفتح برنامج ثقافي مغربي على الشأن الديني فلا يتركه حكرا على فضائيات التطرف والإنغلاق المشرقية. تمنيت لو سجل الأستاذ ياسين عدنان مع الفقيه بنحمزة حلقات حوارية يومية لرمضان المقبل. ستكون مفيدة وخيرا من الفكاهة الثقيلة الرمضانية..
4 - سامية الثلاثاء 16 يناير 2018 - 13:51
قامة فكرية ودينية عالية، وعلى قدر كبير من الكفاءة والضبط.
شكرا للأستاذين ياسين وبنحمزة على الحلقة المتميزة.
شكرا للأستاذين ياسين وبنحمزة على الحلقة المتميزة.
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