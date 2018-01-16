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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | زينب .. حاضنة القطط

زينب .. حاضنة القطط

الثلاثاء 16 يناير 2018 - 13:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - محمد/إسبانيا الثلاثاء 16 يناير 2018 - 13:52
شعور نبيل وعمل يؤجر عليه، ولكن حبذا لو انتقل هذا الشعور وهذا الإحساس الرهيف إلى الآدمين صغارا وكبارا القابعين الآن بدون تدفئة في القرى الجبلية لأزيلال وبني ملال وخنيفرة. وحبذا أيضا لو تبنيتم طفلا يتيما ولو عن بعد تشترون له أدواته المدرسية ليكمل دراسته، وأكد لكم سيدتي أن ذلك ارخص بكثير من الأكل الخاص بالقطط ومصاريف تعقيمها و sa castration، اعتذر عن عدم تذكر الكلمة العربية... نعم جائت/أرخص من مصاريف خصيها.
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12
2 - ندا الثلاثاء 16 يناير 2018 - 13:56
بغيت نعرف عفاك علاش واحد القط دايرين ليه حول العنق كوليي بلاستيك. اما مسالة الأمن في الزنقة عندما سيحس به المواطن أولا ستنتقل العدوى القط والكلب.
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3
3 - Dda moh الثلاثاء 16 يناير 2018 - 13:59
merci et bravo madame,ça c'est de l’humanité
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22
4 - مهتم بالموضوع. الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:00
نحيي سلوكك الحضارى ونتمنى أن تكوني قدوة لمن هم في استعداد لحماية الحيوانات واحترامها .ونتمنى أن تتأسس جمعيات للدفاع عن الحيوانات بالمغرب كما الدفاع عن البشر.والطبيعه والايكولوجيا عموما.
على مبدأ الرفق بالحيوان. وتربية الاطفال على نفس السلوك.
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24
5 - حياة الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:01
قلة الشغل موصيبة القطط يتسببون في أمراض الحساسية. .
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-74
6 - جيداء الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:02
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء
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39
7 - Rachid الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:18
كثر الله خيركم وجازاكم على ما تقومون به تجاه هاته الحيوانات اللتي لا حول ولا قوة لها. تعاني هاته المخلوقات شتى أنواع المضايقة والتهميش الذي لم يسلم منه حتى الإنسان في بلدنا. صدقوني لو كان بإمكانها رد الجميل لردته مضاعفا. أجركم عند الله و أطلب من الله أن يكثر من أمثالكم.
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28
8 - Abdou الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:27
كل مخلوق له رزقه هذه القطط كتب لها رزق عند زينب فشكرا لك على هاذا العمل و أرجوا من المسؤولون أن يتركوا زينب و شئنها مع القطط
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23
9 - marocain الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:39
الى الاخت ندى، هاذاك الكوليي دلبلاستيك تيديروه باش اجري على الحشرات collier anti puces
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8
10 - جلال العطاوية الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:57
عذرا....الانسان قبل الحيوان...
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-17
11 - rachid agouli الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:01
الكوليي ديال البلاستيك ييتم إلباسه للقطط والكلاب عندما يتم رش جسدها بدواء مضاد للحشرات كالبراغيت, وهذا الكوليي يمنعها من لعق او لحس جسدها فتتعرض للتسمم بسبب الدواء
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18
12 - المهدي الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:10
الى صاحبة التعليق 5 حياة لا يوجد شيء يتسبب في الحساسية أكثر من أناس مثلك لا ينعمون و لا يتركون نعمة اللّٰه تحل عوض التعليق الفارغ اعملي عملا مثلها على الأقل هي تحن على الحيوان و جزاؤها عظيم عند ربها و الحساسية ممكن تصيب بأي سبب من الأسباب و ليس من القطط فقط
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13 - محمد الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:29
أجرك عند الله عظيم جزاك الله خيرا وأعانك عليهم
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7
14 - الطوق الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:33
بغيت نعرف عفاك علاش واحد القط دايرين ليه حول العنق كوليي بلاستيك.
الجواب يختلف حسب ما يراه البيطري بالاضافة الى ما سبق ان اشار له الاخوان يوضع هذا الطوق عند الاخصاء او اجراء عملية جراحية للقط او علاجه بدواء يستحسن الا يلعقه الحيوان ;والبيطري هو من يحدد فترة وضعه,هذا ما اعلم وتوضع للكلاب ايضا كرم الله وجوهكم.
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2
15 - عبد الكبير الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:40
إلى الاخت "حياة" و الاخ "جلال العطاوية"
أولا لا ينبغي تسفيه مثل هذه المبادرات. فهذه السيدة مشكورة تقوم بهذا العمل بدافع الإنسانية هي وزوجها وينفقون من حر مالهم . أما الحساسية ما شي شغلك.
ثانيا الإنسان قبل الحيوان روح قولها للمسؤولين وللمنتخبين ورؤساء الجمعيات لي تينهبو الميزانيات ديال الإنسان قبل الحيوان.
آش هاد السلبية فيكوم حتى حاجة ما عاجباكوم عاطيينها غي للانتقاد الهدام.
تحية للأخ المهدي راك فاهم وعارف. ...
شكرا هيسبريس على الربورتاج. .. المرجو النشر
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6
16 - ahmed الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:22
اودي واحد الصديق شرا واحد ستاف امريكي و خلاه عندي صغيرررر و دابا فعمرو 3 اشهر كبر و كلشي مهتم بيه من واحد ناحية الكلب حرام فالدار من ناحية اخرى الحمد الله ساكن فالرباط دار كبيرة و حاطو دواية او بالكو ف بيت ديالو المشكل وللفناه بزاف من ناحية الاحسان لهاد المخلوق راه بحد داته اجر و لكن الا تخلينا عليه و صعيب صافي ولا جزء من العائلة انطلب من الله يغفر لينا و يشوف حسن نيتنا و نيتي هي نحتافض بيه للحراسة او التجوال اثناء الليل للحماية في ضل تفشي الجريمة هاكا ممكن نحسن نيتي تجاه الله و الاهم هو الاحسان لهاد المخلوقات ربي دخل ناس الجنة و النار غير على قبل معاملة هاد اىكائنات البريئة
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