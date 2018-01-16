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كُتّاب وآراء
غضب جمهور شباب خنيفرة
الثلاثاء 16 يناير 2018 - 09:25
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تعليقات الزوّار (1)
1 - خنيفري في كندا الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:33
أتمنى أن ينهض الفريق الزياني...ويكون تسيير فا المستوى وأنا مستعد أن أضخ رأس المال لنهوض بالكرة زيانية يكفي تنسيق فيما بيننا.
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