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مطالب تنسيقية الممرضين

الأربعاء 17 يناير 2018 - 00:20

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1 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 17 يناير 2018 - 03:37
إذا كانوا يريدون زيادات في الرواتب وتحسين ظروف عملهم يجب أن يستحقوا ذلك . فإن المرضى المغاربة في المستشفيات يعانون بشكل كبير وأحيانا حتى الموت ولا احد ينقدهم مرة في غرفة العمليات المريض لا يعود حيا (الله إرحمه) هناك نقص وعدم وجود المعدات المطلوبة هناك ايضا نوع من الاسترخاء لموظفي المستشفى لا يأخذوا بالرعاية لشرف مهنتهم ولا عملهم (موتكبرين ومرتشين ايضا)
s'il veulent des augmentations de salaire et amélioration de leurs condition de travail faut qu'ils le mérite déjà. les patients marocains hospitalisé souffre énormément et parfois meme une fois descendu au bloc opératoire il ne revient plus le patient est déjà dans l’au delà (Allah Irahmou) il y'a un manque de savoir aussi faire il y'a un manque d’équipements il y'a également une sorte de relaxations le personnel hospitalier ne Prenez pas soin de la profession ni de leurs travail (moutakabirine )corrompu également leurs jours de grèves faut qu''elle retenu sur leurs salaires a la fin du mois il peuvent manifesté tant qu'il veulent
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