24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
17/01/2018
الأيام القادمة
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:59
|07:29
|12:42
|15:24
|17:47
|19:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال سنة 2018؟
- فريق بحث يتوصل إلى نسخ الأنسجة البشرية
- "غصة عبور" .. جسر مسرحي ينقل حكايات معاناة الشعوب بالحدود
- العطش يزحف على قرية "بوروس" أمام وعود الساسة ووهم السياحة
- الحذر مطلوب خلال السفر في الصيف إلى أستراليا
- أمراض نفسية تفتك بالأطفال ضحايا "البلطجة"
نيزك سقط بالمغرب يُعيد الأمل بمؤشرات حياة خارج كوكب الأرض (5.00)
- منع قنصلية المملكة زواج مهاجرة بإيطالي يسائل "الاعتدال المغربي" - (135)
- صحراويات ينتفضن ضد البوليساريو والجزائر تحاول إخماد الاحتجاجات - (64)
- "محامي الحموشي" يكشف خسارة الدولة 6 ملايير جراء "حراك الريف" - (60)
- وفيات نساء "التهريب المعيشي" بمعبر سبتة تحرج المغرب وإسبانيا - (50)
- نقاش "مجلس اللغات" يعرّي قلق المدافعين عن الأمازيغية والعربية - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مطالب تنسيقية الممرضين
الأربعاء 17 يناير 2018 - 00:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 17 يناير 2018 - 03:37
إذا كانوا يريدون زيادات في الرواتب وتحسين ظروف عملهم يجب أن يستحقوا ذلك . فإن المرضى المغاربة في المستشفيات يعانون بشكل كبير وأحيانا حتى الموت ولا احد ينقدهم مرة في غرفة العمليات المريض لا يعود حيا (الله إرحمه) هناك نقص وعدم وجود المعدات المطلوبة هناك ايضا نوع من الاسترخاء لموظفي المستشفى لا يأخذوا بالرعاية لشرف مهنتهم ولا عملهم (موتكبرين ومرتشين ايضا)
s'il veulent des augmentations de salaire et amélioration de leurs condition de travail faut qu'ils le mérite déjà. les patients marocains hospitalisé souffre énormément et parfois meme une fois descendu au bloc opératoire il ne revient plus le patient est déjà dans l’au delà (Allah Irahmou) il y'a un manque de savoir aussi faire il y'a un manque d’équipements il y'a également une sorte de relaxations le personnel hospitalier ne Prenez pas soin de la profession ni de leurs travail (moutakabirine )corrompu également leurs jours de grèves faut qu''elle retenu sur leurs salaires a la fin du mois il peuvent manifesté tant qu'il veulent
s'il veulent des augmentations de salaire et amélioration de leurs condition de travail faut qu'ils le mérite déjà. les patients marocains hospitalisé souffre énormément et parfois meme une fois descendu au bloc opératoire il ne revient plus le patient est déjà dans l’au delà (Allah Irahmou) il y'a un manque de savoir aussi faire il y'a un manque d’équipements il y'a également une sorte de relaxations le personnel hospitalier ne Prenez pas soin de la profession ni de leurs travail (moutakabirine )corrompu également leurs jours de grèves faut qu''elle retenu sur leurs salaires a la fin du mois il peuvent manifesté tant qu'il veulent
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1