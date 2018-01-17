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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | خطورة تلوث مياه أبي رقراق

خطورة تلوث مياه أبي رقراق

الأربعاء 17 يناير 2018 - 00:25

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1 - اتمبل الأربعاء 17 يناير 2018 - 02:34
هاذي كارتة الشعب كيشرب مياه الصرف الصحي غادي يمرضوا الناس و ماكاينش ختى المستشفيات فين يتعالجوا لعطى الاوامر لبنلء السحنين متجاهلا قنوات الصرف الصحي خاسو يتعاقي الي مسؤول على هاد الكارثة خسو يتعاقبمر
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