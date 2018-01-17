24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:2912:4215:2417:4719:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال سنة 2018؟

  1. خدمة افتراضية تقرب تذاكر الحافلات من المغاربة (5.00)

  2. استياء من إلحاق ابتدائية وزان باستئنافية تطوان (5.00)

  3. مكتب الصرف: العجز التجاري يرتفع في المملكة (5.00)

  4. مغاربة وتعويم الدرهم (5.00)

  5. نيزك سقط بالمغرب يُعيد الأمل بمؤشرات حياة خارج كوكب الأرض (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | آراء في إلغاء دعم المقاصة

آراء في إلغاء دعم المقاصة

الأربعاء 17 يناير 2018 - 00:30

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ALI le vrai الأربعاء 17 يناير 2018 - 01:12
ألم تتعبوا من طحن الشعب لا تتقنون سوى إلغاء الدعم
كفى أصاحبي راه عيقتوا
النعمة لكم و النقمة لنا
غي قولو شنو تديرو سيرو تعاندو مع الدول لي تتهلى فالشعب بحال السويد
الله يهديكم أوصافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
2 - طاطاوي الأربعاء 17 يناير 2018 - 02:06
إن الله يمهل ولا يهمل قال تعالى:
وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ ( 42 ) (مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ( 43
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - saad الأربعاء 17 يناير 2018 - 02:42
أنا في الحقيقة غادي ناخد الموضوع من زاوية أخرى، أي مع رفع الدعم عن السكر لأن المغاربة يستهلكونه بكميات قاتلة، لأن السكر قاتل صامت و نحن نستعمله في الشاي بكثرة وفي الحلويات أكثر. أنا متأكد انه في ارتفاع ثمنه سيقل استهلاكه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
4 - ربيعة المغرب الأربعاء 17 يناير 2018 - 02:48
السﻻم عليكم ورحمة الله اريد ان اقول دعاء عظيم نيابة عن اخواني واخواتي المغاربة خصوصا المتوسطين الدخل والظعفاء: حسبنا الله ونعم الوكيل في كل وقت وحين حتى يحكم االه بيننا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
5 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 17 يناير 2018 - 03:15
انت خطا في كلامك هل الدولة كلها تستهل فقط (قلب السكر) ان هناك من يستهل نوع اخر من السكر و هو مدعم اصلا . لا تقل المغاربة كلهم يستهلكون (قلب السكر) ابدا . الا فئة معينة التى لا تزال تستهلك هذا الموع من السكر (قلب السكر). نعم لرفع الدعم عن (السكر والدقيق وغاز البوتان )
Y'on marre de payé pour les riches et les commerçants il faut agir vite beaucoup on profité de la situation
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
6 - ف كو نون الأربعاء 17 يناير 2018 - 03:15
حيدو المقاصة من الأحسن وشوفو واش شي واحد باقي عيخدم 3000dh واش شي واحد باقي يخرج من دارو والله العظيم انتم فاشلين لا تصلحون في العمل السياسي أن ما وصلنا اليه هي نتيجة لعميان بصيرتكم كان ينبغي أن يكون جهازا في الدولة مكلف بحسابكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.