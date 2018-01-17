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كُتّاب وآراء
آراء في إلغاء دعم المقاصة
الأربعاء 17 يناير 2018 - 00:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - ALI le vrai الأربعاء 17 يناير 2018 - 01:12
ألم تتعبوا من طحن الشعب لا تتقنون سوى إلغاء الدعم
كفى أصاحبي راه عيقتوا
النعمة لكم و النقمة لنا
غي قولو شنو تديرو سيرو تعاندو مع الدول لي تتهلى فالشعب بحال السويد
الله يهديكم أوصافي
كفى أصاحبي راه عيقتوا
النعمة لكم و النقمة لنا
غي قولو شنو تديرو سيرو تعاندو مع الدول لي تتهلى فالشعب بحال السويد
الله يهديكم أوصافي
2 - طاطاوي الأربعاء 17 يناير 2018 - 02:06
إن الله يمهل ولا يهمل قال تعالى:
وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ ( 42 ) (مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ( 43
وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ ( 42 ) (مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ( 43
3 - saad الأربعاء 17 يناير 2018 - 02:42
أنا في الحقيقة غادي ناخد الموضوع من زاوية أخرى، أي مع رفع الدعم عن السكر لأن المغاربة يستهلكونه بكميات قاتلة، لأن السكر قاتل صامت و نحن نستعمله في الشاي بكثرة وفي الحلويات أكثر. أنا متأكد انه في ارتفاع ثمنه سيقل استهلاكه.
4 - ربيعة المغرب الأربعاء 17 يناير 2018 - 02:48
السﻻم عليكم ورحمة الله اريد ان اقول دعاء عظيم نيابة عن اخواني واخواتي المغاربة خصوصا المتوسطين الدخل والظعفاء: حسبنا الله ونعم الوكيل في كل وقت وحين حتى يحكم االه بيننا.
5 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 17 يناير 2018 - 03:15
انت خطا في كلامك هل الدولة كلها تستهل فقط (قلب السكر) ان هناك من يستهل نوع اخر من السكر و هو مدعم اصلا . لا تقل المغاربة كلهم يستهلكون (قلب السكر) ابدا . الا فئة معينة التى لا تزال تستهلك هذا الموع من السكر (قلب السكر). نعم لرفع الدعم عن (السكر والدقيق وغاز البوتان )
Y'on marre de payé pour les riches et les commerçants il faut agir vite beaucoup on profité de la situation
Y'on marre de payé pour les riches et les commerçants il faut agir vite beaucoup on profité de la situation
6 - ف كو نون الأربعاء 17 يناير 2018 - 03:15
حيدو المقاصة من الأحسن وشوفو واش شي واحد باقي عيخدم 3000dh واش شي واحد باقي يخرج من دارو والله العظيم انتم فاشلين لا تصلحون في العمل السياسي أن ما وصلنا اليه هي نتيجة لعميان بصيرتكم كان ينبغي أن يكون جهازا في الدولة مكلف بحسابكم
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