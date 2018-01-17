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كُتّاب وآراء
مقتل مرداس .. القصة الكاملة
الأربعاء 17 يناير 2018 - 00:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - دموع التماسيح الأربعاء 17 يناير 2018 - 01:01
غريب كيف كانت تبكيه وهي قاتلته كانت تحتضن صورته بحب وتتكلم عليه وتصف كرمه وسخاءه كما لو انها لن تستطيع العيش بعده . وغريب كيف اغواها شيطانها ان تحريضها العشيق سيفتح لها ابواب النعيم والعيش الرغيد في احضان الضلع الثاني من معادلة الشر . حتى الطالب الذي كنا نخال انه متورط بفعل القرابة مع الجاني اثبت الاحدات انه من ذوي السوابق في العنف والاغتصاب . اعتقد ان الاعدام سيكون حكما عادلا وان كنت اسف لانه حكم معطل في حق اسوأ المجرمين المغاربة .
2 - nassim الأربعاء 17 يناير 2018 - 02:11
Salam O Alikoum
Life is just a period of time that we live in. And all we will have our part as Allah SWT provided for us as soon as he born. Be wealthy or poor doesn't matter. What 's matter how we satisfy with our part. Now, Merdes in his grave forever until the day of judgment while others soon will be dead wrong by execution or life in prison as fair trial. The worse relationship between spouses is cheating when a third party exists or wealth of one of them. Be safe and live as our Allah SWT and his prophet PBUH advice us to do so.
Life is just a period of time that we live in. And all we will have our part as Allah SWT provided for us as soon as he born. Be wealthy or poor doesn't matter. What 's matter how we satisfy with our part. Now, Merdes in his grave forever until the day of judgment while others soon will be dead wrong by execution or life in prison as fair trial. The worse relationship between spouses is cheating when a third party exists or wealth of one of them. Be safe and live as our Allah SWT and his prophet PBUH advice us to do so.
3 - Amazighi الأربعاء 17 يناير 2018 - 02:42
يجب دعم الامن والزيادة في اجور رجال الامن والابحاث الامنية ،و معاقبة كل سارق قطرة دم في مجتمعنا ،لن يكون للاجرام مكان في مجتمعنا،كما يجب اعطاء ضوءاخضر لرجال الامن باستعمال الرصاص في التمكن من الشغب والعنف والسرقة و كل ما شابه ذالك.زيادة عدد رجال الامن في الاماكن العمومية و الموءسسات..كما على المواطنين اخبار على كل تحركات للاشخاص المشكوك فيهم ،و عدم السكوت .متابعة تحركات المشاغبين و المعتدين على الناس بدون اي سبب.. ‘لشاف شي اقول شي’ ..
4 - نورالدين الغولي الأربعاء 17 يناير 2018 - 03:40
خلاصة القول هو أن الروح عند الله اعزيزة ولابد للجاني أن يعاقب وفق الدساتير الوضعية أما دستور الله لا محال منه
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