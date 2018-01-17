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كُتّاب وآراء
مائدة حول دور البرلمان
الأربعاء 17 يناير 2018 - 15:29
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - simo fes الأربعاء 17 يناير 2018 - 15:53
مائدة البرلمان المغربي من جلس فيها نسي الشعب غصبا عنه
2 - المتتبع الأربعاء 17 يناير 2018 - 16:07
هل نحن عندنا برلمان قولا وفعلا حتى نعقد مايدات مستديرة حول البرلمان ودوره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
3 - نجلاء الأربعاء 17 يناير 2018 - 16:38
جل .لا اعمم. من في قبة البرلمان نائما. هناك من نام فعلا اغمض عينيه فهو في سبات عميق وهناك من ترك عينية مفتوحتين لكن خارج قبة البرلمان يفكر في مشاريعه. هو ليضا في سبات عميق.
ونحن من صوتنا عليهم أعيننا مفتوحة لعلنا نسمع شيئًا فيه مصلحتنا. لكن مع الأسف الشديد دائما نتأسف ونتأسف لنا الله الذي يمهل ولا يهمل
ونحن من صوتنا عليهم أعيننا مفتوحة لعلنا نسمع شيئًا فيه مصلحتنا. لكن مع الأسف الشديد دائما نتأسف ونتأسف لنا الله الذي يمهل ولا يهمل
4 - Bern الأربعاء 17 يناير 2018 - 17:24
بسم الله الرحمن الرحيم
كيف تتكلمون على برلمان وكل القرارات تجري وراء الكواليس مثلا :هل تعويم الدرهم نوقش في البرلمان
هل مدة محاكمة المعتقلين نوقشت في البرلمان
هل فرنسا لما تخترق سماء المغرب يناقش في البرلمان
هل قانون الهجرة نوقش في البرلمان الاسم اكبر منكم أنتم بيادق تنزفون أموال الشعب ضلما وعدوانا
كيف تتكلمون على برلمان وكل القرارات تجري وراء الكواليس مثلا :هل تعويم الدرهم نوقش في البرلمان
هل مدة محاكمة المعتقلين نوقشت في البرلمان
هل فرنسا لما تخترق سماء المغرب يناقش في البرلمان
هل قانون الهجرة نوقش في البرلمان الاسم اكبر منكم أنتم بيادق تنزفون أموال الشعب ضلما وعدوانا
5 - NOUMRI الأربعاء 17 يناير 2018 - 17:28
كفى من الإستهزاء بالشعب و إصراف المال العام في التفاهات عن أي دور لهؤلاء النوام تتحدثون 90% منهم أميون و لا يحضرون الجلسات و لمادا كترت متل هده الموائد التافهة إتقوا الله في هدا الشعب
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