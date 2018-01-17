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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مبروكي ضيف عصيد

مبروكي ضيف عصيد

الأربعاء 17 يناير 2018 - 23:31

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - المجيب الخميس 18 يناير 2018 - 03:40
فعاليات التنوع الثقافي عندنا تتكون من ثلاثة اطراف: طرف لا يدري ويعتقد انه يدري، وطرف ثاني لا يدري ويعلم انه لا يدري، وطرف ثالث متيقن ان المختلفان لا يدرون ويدعي انه سيعلمهم كيف تكون لديهم دراية موحدة لكن غاب عنه انه بذلك سيقضي على التنوع في عدم الدراية. والقضية برمتها اصبحت لعبة الدراري.
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