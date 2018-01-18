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كُتّاب وآراء
وقفة ضد بيدوفيل فاس
الخميس 18 يناير 2018 - 00:16
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ابن موسى الخميس 18 يناير 2018 - 02:35
السحون في المغرب تبنى لاعتقال الزفزافي و الناس التي تطالب بالصحة و التعليم انا البيدوفيليين فهم لا يعاقبون في المغرب مع العلم ان كل الدول في العالم تمقت هاد الجرم و تضرب بيد من حديد على هذه الحرائم
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