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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | وقفة ضد بيدوفيل فاس

وقفة ضد بيدوفيل فاس

الخميس 18 يناير 2018 - 00:16

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1 - ابن موسى الخميس 18 يناير 2018 - 02:35
السحون في المغرب تبنى لاعتقال الزفزافي و الناس التي تطالب بالصحة و التعليم انا البيدوفيليين فهم لا يعاقبون في المغرب مع العلم ان كل الدول في العالم تمقت هاد الجرم و تضرب بيد من حديد على هذه الحرائم
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